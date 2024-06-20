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Tatilciler Bodrum'u terk ediyor! Trafik durma noktasına geldi

20.06.2024 16:12
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son günleri yaklaşırken tatilciler dönüşe geçti. Yola çıkan tatilciler özellikle, Gümbet-Yokuşbaşı istikametine trafikte yoğunluk oluşturdu. Yer yer trafik durma noktasına geldi.

Tatilciler Bodrum'u terk ediyor! Trafik durma noktasına geldi

Bodrum'da 9 günlük Kurban Bayramı tatili kapsamında kente yaklaşık 250 bin araç giriş yaptı. Normalde yaklaşık 200 bin olan kentin nüfusu, 1 milyona çıktı.

TATİLCİLER AYRILMAYA BAŞLADI

Otellerdeki doluluk oranı yüzde 95 seviyelerinde seyrederken, plajlar tatilcilerin akınına uğradı. Bayram tatilinin 6'ncı gününde ise tatilcilerin bir kısmı, son günlerde yaşanacak trafik yoğunluğuna takılmamak için kentten ayrılmaya başladı.

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TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Yola çıkan tatilciler özellikle, Gümbet-Yokuşbaşı istikametine trafikte yoğunluk oluşturdu. Yer yer trafik durma noktasına gelirken, Güvercinlik-Milas istikametinde de araç yoğunluğu yaşandı.

Öte yandan, son 12 saatte kentten 20 bin aracın ayrıldığı belirtildi. Jandarma ve polis ekipleri, trafiği akıcı hale getirmek için kavşaklarda çalışma yürüttü.

Kaynak: DHA-AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Bodrum
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