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  4. Tatilciler neye uğradığını şaşırdı, panikle kaçıştı! Ünlü tatil bölgesinde korku dolu anlar

Tatilciler neye uğradığını şaşırdı, panikle kaçıştı! Ünlü tatil bölgesinde korku dolu anlar

26.08.2024 11:28
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Antalya'nın Kemer ilçesinde, kısa süreli etkili olan kuvvetli fırtına nedeniyle iskeledeki şezlonglar suya düştü, plajdaki şemsiyeler uçtu. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. O anlarda, sahil bandındaki plajda olan tatilcilerin kuvvetli fırtınadan kaçması ve kuvvetli fırtınadan kaynaklı şezlong ve şemsiyelerin uçması yer aldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde, kısa süreli yağışın ardından sahilde fırtına etkili oldu. Kuvvetli fırtına nedeniyle sahil bandındaki bazı plajlarda şezlong, şemsiyeler ve tenteler uçuştu.

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TATİLCİLER PANİK YAŞADI

İskelelerdeki şezlonglar da rüzgarın etkisiyle suya düştü.

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Fırtınaya hazırlıksız yakalanan bazı tatilciler kısa süreli panik yaşadı.

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Bazı tatilciler de hızlıca otele döndü.

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Otel çalışanları, sürüklenen şezlongları yüzerek kıyıya çıkardı.

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Fırtına nedeniyle bazı otellerin plajlarında hasar oluştu.

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O ANLAR KAMERADA

Olay anı, Deniz Caddesi'ndeki bir otelin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

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Görüntülerde, aniden bastıran yağış ve fırtınayla denizde dalga oluşması, fırtına nedeniyle otelin iskelesindeki şezlongların denize savrulması, ağaçların sallanması, kopan parçaların uçuşması ve sahildeki tatilcilerin otele koşması yer alıyor. (AA)

Ekran görüntüsü 2024-08-26 111906Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Fırtına kemer
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