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  4. Tatilde çocukların internet kullanım sürelerindeki artış riskli

Tatilde çocukların internet kullanım sürelerindeki artış riskli

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.01.2020 11:47 | Son Güncelleme

Uzman Klinik Psikolog İpek Kızıloluk, yarıyıl tatiliyle birlikte çocukların internet kullanım sürelerindeki artış ve fazla internet kullanımının alışkanlık haline dönüşmesi riskine karşı aileleri uyardı.Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Uzman Klinik Psikologu İpek Kızıloluk, tatilin çocuklar için rahatlatan bir süreç olabileceği gibi tolerans geliştirmeye yatkın çocuklar için kötü alışkanlıkların daha derinleştiği bir zaman dilimi de olabileceğinin altını çizdi.Kızıloluk, internet kullanımı, teknolojik aletler ile oynanan oyunlar, televizyon gibi tatil dönemlerinde çocuklar arasında boş zaman etkinliklerinin masum olmadığını belirterek, “Bu aktiviteler tatil esnasında öfke nöbetleri, hırçınlık, aşırı sıkılmışlık ruh hali gibi duygu düşünce ve hislerin beslenemediği teknolojik geçirilen zamanın dezavantajı olarak karşımıza; dikkat eksikliği, odaklanamama, dalgınlık, unutkanlık gibi olumsuz işlevsel olmayan belirtiler ile karşımıza çıkabilir.

Tatilde çocukların internet kullanım sürelerindeki artış riskli

Uzman Klinik Psikolog İpek Kızıloluk, yarıyıl tatiliyle birlikte çocukların internet kullanım sürelerindeki artış ve fazla internet kullanımının alışkanlık haline dönüşmesi riskine karşı aileleri uyardı.
Özel Adana Ortadoğu Hastanesi Uzman Klinik Psikologu İpek Kızıloluk, tatilin çocuklar için rahatlatan bir süreç olabileceği gibi tolerans geliştirmeye yatkın çocuklar için kötü alışkanlıkların daha derinleştiği bir zaman dilimi de olabileceğinin altını çizdi.
Kızıloluk, internet kullanımı, teknolojik aletler ile oynanan oyunlar, televizyon gibi tatil dönemlerinde çocuklar arasında boş zaman etkinliklerinin masum olmadığını belirterek, “Bu aktiviteler tatil esnasında öfke nöbetleri, hırçınlık, aşırı sıkılmışlık ruh hali gibi duygu düşünce ve hislerin beslenemediği teknolojik geçirilen zamanın dezavantajı olarak karşımıza; dikkat eksikliği, odaklanamama, dalgınlık, unutkanlık gibi olumsuz işlevsel olmayan belirtiler ile karşımıza çıkabilir. Bu nedenle ebeveynlerin tatile hazırlıksız yakalanmaması gerekir” dedi.

Etkinlik planlaması yapılmalı
Çocukların, çalışmalarının ve uğraşlarının karşılığında özgürleşmek, istedikleri zaman internete girip oyun oynamak veya kuralların kısıtlamanın olmadığı bir tutum ile birlikte rahat olmak istediklerine dikkat çeken Kızıloluk, “Tatil dönemlerinde etkinlik planlamasının, görev ve sorumluluk ayrışması, yapılacaklar listesi gibi sınırsız internet kullanımının etkin olmadığı çocuğun evdeki yerini ve hayatın içindeki sorumluluklarını fark ettiği toplumsal kurallar ve günlük yaşam becerilerine yönelik davranışların pekiştirilmesi tatil bittikten sonra da bireyin motivasyon, özgüven, hazırlıklı olma ve etkin ruh halinin devam etmesine olanak sağlayacaktır” dedi.

Tatil dönüşü zorlanıyorlar
Kızıloluk, çocuklar ve gençlerin, tatilde sınırsız bir şekilde internete girmeye alıştıktan sonra, okul dönemi geldiğinde bu alışkanlıktan kolaylıkla vazgeçmediklerinin altını çizerek, “Kendilerini durdurmakta zorlanmakta ve okul açılsa bile tatil dönemindeki alışkanlıklarını sürdürme eğiliminde olmaktadır. Tatil döneminde internet kuralları elbette okul dönemi kadar sıkı olmamalıdır ama muhakkak internet ve oyun zamanının belirlenmesi ve uygulanması gerekir” diye konuştu.
Ailelerin, internet ve kendi halinde olma ruh halinin üzerinden gelebilecek risklerin farkında olmaları gerektiğini belirten Kızıloluk, “Günümüzde artık çocuklar sokakta oyun oynamak yerine bilgisayar, telefon, tablet gibi cihazlarda video izliyor, sosyal paylaşım sitelerinde vakit geçiriyor ve çok fazla dijital oyun oynuyor. İnternet kullanım yaşının her geçen gün düşmesi, mobil telefon kullanımının ve sosyal paylaşım platformlarının giderek yaygınlaşması, bu mecralar üzerinden gelebilecek olumsuzlukları ve riskleri de beraberinde getiriyor” ifadelerini kullandı.

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