Tatile gitmeden uygulayın! Bu karışım ile selülitlere elveda

Selülit dokuların elastikliğini kaybederek cildi pürüzlü hale getirmesidir. Selülit görünümü portakal kabuğuna benzemektedir. Genellikle kilolu insanlarda daha fazla görülse de herkeste görülmektedir. Selülit özellikle yazın oldukça rahatsız edici olmaktadır. Selülitlerden kurtulmak adına birçok yöntem bulunur. Selülitleri geçirmek için uygulanan yöntemler sadece dışarıdan uygulama yapınca etkili olamıyor. Selülitleri gidermek için sağlıklı beslenmek, bol su içmek, zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak da gerekiyor.

SELÜLİTLERİ GEÇİRMEK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

Beslenmenize dikkat edin

Mümkün olduğunca açık havada yürüyüş yapın

Düzenli olarak masaj yapın

Aşırı miktarda tuz ve şeker tüketmeyin

Günde 2-3 litre su için

Kuru fırçalama yapın

Sigarayı bırakın

Çay, kola ve kahveden uzak durun

Keselenmek dekan dolaşımını hızlandırdığından selülitle savaşta etkili bir yöntemdir.

Bol bol sebze meyve tüketin, bitki çayları için.

SELÜLİTLERİ GİDERECEK KARIŞIM

1 kase deniz tuzu

1 kase susam yağı

10 damla biberiye yağı

10 damla okaliptüs yağı

10 damla funda yağı

Yapılışı

Tüm yağları karıştırarak elinizi önce yağ karışımına sonra tuza batırıp peeling yapın. 15 dakika sıcak havluya sararak bekledikten sonra duş alın. Bu karışımı haftada 1-2 kez uygulayabilirsiniz.



