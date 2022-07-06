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Tatile gitmeden uygulayın! Bu karışım ile selülitlere elveda

06.07.2022 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selülit görünümü oldukça can sıkıcı olabiliyor. Özellikle yaz aylarında giyilen kısa etek ve şortlardan görünen selülit görünümünü geçirmek için çeşitli yöntemler deneniyor. Aşağıda yer alan karışım ile selülit görünümünden kurtulabilirsiniz.

Tatile gitmeden uygulayın! Bu karışım ile selülitlere elveda

Selülit dokuların elastikliğini kaybederek cildi pürüzlü hale getirmesidir. Selülit görünümü portakal kabuğuna benzemektedir. Genellikle kilolu insanlarda daha fazla görülse de herkeste görülmektedir. Selülit özellikle yazın oldukça rahatsız edici olmaktadır. Selülitlerden kurtulmak adına birçok yöntem bulunur. Selülitleri geçirmek için uygulanan yöntemler sadece dışarıdan uygulama yapınca etkili olamıyor. Selülitleri gidermek için sağlıklı beslenmek, bol su içmek, zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak da gerekiyor.

SELÜLİTLERİ GEÇİRMEK İÇİN NE YAPMAK GEREKİR?

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  • Beslenmenize dikkat edin
  • Mümkün olduğunca açık havada yürüyüş yapın
  • Düzenli olarak masaj yapın
  • Aşırı miktarda tuz ve şeker tüketmeyin
  • Günde 2-3 litre su için
  • Kuru fırçalama yapın
  • Sigarayı bırakın
  • Çay, kola ve kahveden uzak durun
  • Keselenmek dekan dolaşımını hızlandırdığından selülitle savaşta etkili bir yöntemdir.
  • Bol bol sebze meyve tüketin, bitki çayları için.

SELÜLİTLERİ GİDERECEK KARIŞIM

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  • 1 kase deniz tuzu
  • 1 kase susam yağı
  • 10 damla biberiye yağı
  • 10 damla okaliptüs yağı
  • 10 damla funda yağı

Yapılışı

Tüm yağları karıştırarak elinizi önce yağ karışımına sonra tuza batırıp peeling yapın. 15 dakika sıcak havluya sararak bekledikten sonra duş alın. Bu karışımı haftada 1-2 kez uygulayabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
çok su içmek kola
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