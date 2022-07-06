Tatile gitmeden uygulayın! Bu karışım ile selülitlere elveda

Selülit dokuların elastikliğini kaybederek cildi pürüzlü hale getirmesidir. Selülit görünümü portakal kabuğuna benzemektedir. Genellikle kilolu insanlarda daha fazla görülse de herkeste görülmektedir. Selülit özellikle yazın oldukça rahatsız edici olmaktadır. Selülitlerden kurtulmak adına birçok yöntem bulunur. Selülitleri geçirmek için uygulanan yöntemler sadece dışarıdan uygulama yapınca etkili olamıyor. Selülitleri gidermek için sağlıklı beslenmek, bol su içmek, zararlı alışkanlıklardan uzak durmak, düzenli egzersiz yapmak da gerekiyor.
Yapılışı
Tüm yağları karıştırarak elinizi önce yağ karışımına sonra tuza batırıp peeling yapın. 15 dakika sıcak havluya sararak bekledikten sonra duş alın. Bu karışımı haftada 1-2 kez uygulayabilirsiniz.
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