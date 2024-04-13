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  4. Tatilin son gününü beklemeden eve dönmek için yola çıktılar ama... Bayram dönüşü yoğunluk! Trafik durma noktasına geldi

Tatilin son gününü beklemeden eve dönmek için yola çıktılar ama... Bayram dönüşü yoğunluk! Trafik durma noktasına geldi

13.04.2024 17:46
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Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor. Bazı vatandaşlar tatilin son gününü beklemeden evlerine dönmek üzere yola çıksalar da kara yollarındaki yoğunluk özellikle bazı noktalarda dikkat çekiyor. Tatilcilerin yaşadıkları şehirlere dönmeye başlamasıyla trafikte bayram yoğunluğu yaşanırken benzer bir yoğunlukta otogarlarda görülüyor. Bazı bölgelerde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken bu yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

Tatilin son gününü beklemeden eve dönmek için yola çıktılar ama... Bayram dönüşü yoğunluk! Trafik durma noktasına geldi

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirenlerin yaşadıkları şehirlere dönmeye başlamasıyla yollarda trafik yoğunluğu oluştu. Öte yandan otogarlarda da bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil yörelerinde geçirip yaşadıkları kentlere dönenlerin yoğunluğu görülüyor.

TATİLCİLERİN DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU TRAFİĞİ DURDURDU

Zonguldak’ın Alaplı ilçe girişinde bayram tatili dönüşü trafik durma noktasına geldi.

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Ramazan Bayramı’nın ardından Zonguldak’a dönmek isteyen sürücüler yoğunluk oluşturdu.

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Düzce-Zonguldak yolunun Alaplı kesiminde yoğunluk sebebiyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

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Karayolları ekiplerinin yanı sıra Alaplı ve Karadeniz Ereğli Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, yolda ulaşımın aksamaması için kontrollerini aralıksız sürdürüyor.

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ANADOLU OTOYOLU'NUN BOLU KESİMİNDE BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞ TRAFİĞİ AKICI YOĞUN SEYREDİYOR

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren sürücülerin dönüşe geçmesiyle akıcı yoğunluk yaşanıyor.

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Otoyolun Bolu geçişi İstanbul istikametinde Gerede, Yeniçağa Köroğlu rampaları, Rüzgarlı, Dağkent, Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Tüneli mevkilerinde trafik yoğun akıcı seyrediyor.

Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda da hasarlı trafik kazaları nedeniyle zaman zaman trafik akışı yavaşlıyor.

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Otoyolun Ankara istikameti ile D-100 kara yolunun her iki yönünde ise yoğunluk görülmüyor.

Otoyolun Düzce kesiminde de İstanbul istikametinde araç hareketliliği yaşanıyor.

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Bolu Dağı Tüneli çıkışı ile 1, 2, 3 ve 4. viyadüklerde akıcı yoğunluk oluşuyor. Üçköprü, Kaynaşlı ve Düzce gişeleri ile Gümüşova rampalarında yoğunluğun arttığı görülüyor.

Otoyolun Sakarya ve Kocaeli kesiminde ise trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

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Öte yandan Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde yoğunluk oluşuyor.

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Dönüş yoluna çıkanlar, D-100 kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarındaki 13 kilometrelik bölümde yoğunluğa neden oluyor.

Karadeniz illerinden Kocaeli, Sakarya ve İstanbul gibi kentlere gitmek isteyenlerin kullandığı Kemikli rampalarında kontrollerini sürdüren Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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BURDUR'DA TATİL DÖNÜŞÜ TRAFİK YOĞUNLUĞU

9 günlük ramazan bayramı tatilini Antalya ve Fethiye gibi tatil yörelerinde geçirenler, dönüş güzergahındaki Burdur- Ankara karayolunda araç trafiği oluşturdu.

Tatilin son gününü beklemeden eve dönmek için yola çıkanlar, Burdur- Ankara D-650 karayolunda araç yoğunluğu oluşturdu. Kavşak ve trafik ışıklarında uzun araç kuyrukları meydana geldi. Trafik ekipleri kavşaklarda önlem aldı. Kentin farklı bölgelerinde uygulama yapan ekipler de sürücüleri emniyet kemeri kullanımı, hız limitlerine uymaları konusunda uyardı.

AFYONKARAHİSAR'DA BAYRAM TATİLİ DÖNÜŞÜNDE ARAÇ YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve deniz kenarındaki illerde geçirip dönüşe geçen sürücüler, Afyonkarahisar'da kısmi araç yoğunluğuna neden oldu.

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Türkiye'nin önemli kavşak noktası olan kentte, Ramazan Bayramı tatilinin sona ermesiyle bugünden itibaren Afyonkarahisar-Antalya, Afyonkarahisar-İzmir ve Afyonkarahisar-Kütahya çevre yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

Özdilek Kavşağı başta olmak üzere güzergahlardaki trafik ekipleri, zaman zaman oluşan trafik yoğunluğuna ekiplerce müdahale ediyor.

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İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden alınan veriye göre, dün, yaklaşık 490 bin araç Afyonkarahisar'dan geçiş yaptı.

Yetkililer, tatilin başladığı 5 Nisan'dan bu yana yaklaşık 3 milyon 900 bin aracın geçtiği kentte, 49 yaralamalı trafik kazasında 74 kişinin yaralandığını belirtti.

Kentteki uygulama noktalarında denetimlerin artırıldığını aktaran yetkililer, Afyonkarahisar'daki kara yollarında oluşan yoğunluk sebebiyle sürücülerden kaza yaşamamaları için hızlı ve riskli araç kullanmamalarını istedi.

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Öğle saatlerinde başlayan trafik yoğunluğu zaman geçtikçe artarken yoğunluğun yarın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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Kavşaklarda önlem alan trafik polisleri sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve emniyet şeridini işgal etmemeleri yönünde uyardı. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikte sürücüler de zor anlar yaşadı.

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İSTANBUL - BAYRAMPAŞA'DAKİ 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARINDA BAYRAM DÖNÜŞÜ HAREKETLİLİĞİ

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarında Ramazan Bayramı tatili sonrası dönüş hareketliliği yaşanıyor. İstanbul'a dönenler ve İstanbul'dan memleketlerine gitmek isteyenler otogarda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

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Ramazan Bayramı tatili için şehir dışına çıkanlar İstanbul'a dönmeye başladı.

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İstanbul'dan memleketlerine dönmek isteyenler ise, Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Otogarda sabah saatlerinde başlayan hareketlilik devam ediyor.

İstanbul'dan Gaziantep'e dönmek üzere ailesiyle otobüs bekleyen Ece Mete, bayramda anneannesini ziyaret ettiklerini belirterek "Gezdik. Seviyorum İstanbul'u, güzel yer" dedi. Şanlıurfa Siverek'teki ailesini bayram ziyaretinden gelen Yusuf Öztemelli ise "Bu hafta vize sınavları var diye, bayram tatilinde ailemi görmeye gittim. Aşırı derecede yoğun bir trafik var, 24 saatlik bir yoldan geldim. Yurduma gidip uyumak istiyorum" diye konuştu.

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"BAYRAM DOLAYISIYLA OTOBÜSLER ÇOK YOĞUN"

Otobüs firması çalışanı Ramazan Çalkazanoğlu ise, "Bayram dolayısıyla otobüsler çok yoğun. Allah'a şükür işlerimiz iyi. Yoğunluk bayramdan 1 hafta önce başladı." dedi. Kızını okuluna yolcu etmek için otogarda bulunan Şeref Kılınç ise "Üniversiteye giden kızımız geldi, hem seçim, hem bayram dolayısıyla. Şu anda seçim de bayram da bitti, tekrardan üniversiteye götürüyoruz" dedi. Kızı Hilal Kılınç ise, "Güzel geçti tatilim, eğlendim. Kardeşlerimle ailemle vakit geçirdim" şeklinde konuştu.

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SAMSUN-ANKARA KARA YOLU HAVZA GEÇİŞİNDE BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU

Ramazan Bayramı tatilinin son günlerinde Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk yaşanıyor.

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Bayram tatilinin ardından araçlarıyla dönüşe geçenler, Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan önemli geçiş güzergahı olan Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde yoğunluk oluşturdu.

AA-20240413-34259260-34259257-SAMSUNANKARA_KARA_YOLU_HAVZA_GECISINDE_BAYRAM_DONUSU_YOGUNLUGU

Trafik polisleri, sürücülerin rahat ilerleyebilmesi için belirli noktalarda önlem aldı.

AA-20240413-34259260-34259258-SAMSUNANKARA_KARA_YOLU_HAVZA_GECISINDE_BAYRAM_DONUSU_YOGUNLUGU

Bölgedeki trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.

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BAYRAM SONRASI DÖNÜŞE GEÇENLER KONYA-ANKARA KARA YOLUNDA TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTURUYOR

Ramazan Bayramı dolayısıyla tatile çıkan vatandaşların dönüşe geçmesiyle Konya-Ankara kara yolunda yoğunluk yaşanıyor.

AA-20240413-34259387-34259384-BAYRAM_SONRASI_DONUSE_GECENLER_KONYAANKARA_KARA_YOLUNDA_TRAFIK_YOGUNLUGU_OLUSTURUYOR

Tatil için memleketlerine ve sahil kesimlerine gidenler, dönüş yolunda Ankara-Konya kara yolunda bulunan Kulu ilçesinde trafik yoğunluğuna neden oldu.

AA-20240413-34259387-34259385-BAYRAM_SONRASI_DONUSE_GECENLER_KONYAANKARA_KARA_YOLUNDA_TRAFIK_YOGUNLUGU_OLUSTURUYOR

Ulaşımda aksama yaşanmaması için ekipler bölgede çalışma yürütüyor.

Yoğunluğun bu gece ve yarın artması bekleniyor.

AA-20240413-34259387-34259386-BAYRAM_SONRASI_DONUSE_GECENLER_KONYAANKARA_KARA_YOLUNDA_TRAFIK_YOGUNLUGU_OLUSTURUYOR

TEKİRDAĞ-İSTANBUL KARA YOLUNDA BAYRAM TATİLİNDEN DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU YAŞANIYOR

Tatilcilerin dönüşe geçmesiyle özellikle Tekirdağ-İstanbul yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy, Üniversite ve Kumbağ mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

AA-20240413-34259631-34259623-TEKIRDAGISTANBUL_KARA_YOLUNDA_BAYRAM_TATILINDEN_DONUS_YOGUNLUGU_YASANIYOR

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.

AA-20240413-34259631-34259624-TEKIRDAGISTANBUL_KARA_YOLUNDA_BAYRAM_TATILINDEN_DONUS_YOGUNLUGU_YASANIYOR

Kara yolundaki yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor. (DHA/AA/İHA)

AA-20240413-34259631-34259625-TEKIRDAGISTANBUL_KARA_YOLUNDA_BAYRAM_TATILINDEN_DONUS_YOGUNLUGU_YASANIYOR

AA-20240413-34259631-34259626-TEKIRDAGISTANBUL_KARA_YOLUNDA_BAYRAM_TATILINDEN_DONUS_YOGUNLUGU_YASANIYOR

AA-20240413-34259631-34259627-TEKIRDAGISTANBUL_KARA_YOLUNDA_BAYRAM_TATILINDEN_DONUS_YOGUNLUGU_YASANIYOR

AA-20240413-34259631-34259629-TEKIRDAGISTANBUL_KARA_YOLUNDA_BAYRAM_TATILINDEN_DONUS_YOGUNLUGU_YASANIYOR

AA-20240413-34259631-34259630-TEKIRDAGISTANBUL_KARA_YOLUNDA_BAYRAM_TATILINDEN_DONUS_YOGUNLUGU_YASANIYOR

AA-20240413-34259631-34259622-TEKIRDAGISTANBUL_KARA_YOLUNDA_BAYRAM_TATILINDEN_DONUS_YOGUNLUGU_YASANIYORBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik bayram tatili
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