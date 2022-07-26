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Tatilinizde yapacağınız plaj ziyaretlerinizdeki kurtarıcınız olacak en kullanışlı plaj çantaları

25.07.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarında tatilin tadını çıkarmak gibisi yok, değil mi? Eğlenmenin ve dinlenmenin zirve yaptığı plajlar herkese büyük keyif verir. Bütün bir yılın yorgunluğu atılır. Tabii deniz ve havuzun tadını çıkarırken yedek mayo, havlu, kitap, gözlük, güneş kremi gibi eşyaları bir arada tutmak için plaj veya havuz kenarında kullanıma uygun bir çantaya ihtiyaç duyulur. Eğer siz de plajlarda kurtarıcınız olacak çanta modellerini araştırıyorsanız okumaya devam edin!

Tatilinizde yapacağınız plaj ziyaretlerinizdeki kurtarıcınız olacak en kullanışlı plaj çantaları

Plaja giderken "Bunu nereye koysam?" düşüncesi sizi huzursuz edebilir. Her eşyanızın elinizin altında olması, plaj aktivitelerinden maksimum keyif almanızı sağlar. Bu nedenle plaja veya havuza giderken kurtarıcı bir çantaya sahip olmak gerekir. Eğer siz de içerisine birçok eşyanızı rahatça yerleştirebileceğiniz, kaliteli ve kullanışlı modelleri arıyorsanız doğru adrestesiniz! Birbirinden şık modellere yer verdiğimiz yazımızı inceleyebilir, beğendiğiniz ürünleri güvenle satın alabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım.

1. Çapa baskılı hoş ve zarif: Ocean Home Ocean Home Çapa Baskılı Jüt Plaj Çantası

Tatilinizde yapacağınız plaj ziyaretlerinizdeki kurtarıcınız olacak en kullanışlı plaj çantaları

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Yazın vazgeçilmez figürü çapa baskılı bir plaj çantasına ne dersiniz? Büyük tasarımıyla çok işinize yarayacak Ocean Home Çapa Baskılı Jüt Plaj Çantası, sizi bekliyor. Doğal liflerden oluşan jüt kumaşla üretilen çanta, katlanabilir yapısıyla kullanılmadığında fazla yer kaplamaz. Çanta, 50x40x8 cm'lik ideal boyutu ile plaj ihtiyaçlarınıza cevap verecek kapasitede. Model, şıklığının yanı sıra dayanıklı kumaşı ve sağlam çanta sapı sayesinde uzun yıllar size eşlik eder. Kumsalda güneşlenirken veya havuz keyfi yaparken kullanabileceğiniz hem şık hem kullanışlı bir çanta arıyorsanız ürün tam size göre.

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2. Büyük boy, çok cepli plaj çantası: ByBaby Plaj Çantası

Tatilinizde yapacağınız plaj ziyaretlerinizdeki kurtarıcınız olacak en kullanışlı plaj çantaları

Çok amaçlı tasarımıyla kullanışlı bir model var sırada. Kum tutmaz özelliği ile çok rahat edeceğiniz ByBaby Plaj Çantası, eşyalarınızı organize eder. Eğer kumsaldayken terlik ve havlularınıza bulaşan kumlardan şikâyetçiyseniz bu çanta ideal bir çözüm olabilir. Özel file delikleri sayesinde çantada kum birikmez. Nefes alabilen dokusu, ıslak havlularınızın kokmasını ve küflenmesini de önler. Ayrıca fermuarlı iç cebi sayesinde cüzdan, anahtarlık gibi eşyalarınızı daha kolay muhafaza edebilirsiniz. Altı adet dış cebiyle ihtiyaçlarınızın tümüne cevap verebilecek plaj çantasını severek kullanacağınızdan hiç şüphemiz yok.

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3. Termal plaj çantasının ayrıcalığını yaşayın: In Dream E Ticaret Plaj Çantası

Tatilinizde yapacağınız plaj ziyaretlerinizdeki kurtarıcınız olacak en kullanışlı plaj çantaları

Yaz boyu kurtarıcınız olacak bir termal plaj çantası ile kendinizi şımartmaya ne dersiniz? Yazın kavurucu sıcaklarında buz gibi bir içecek çok iyi gelir, değil mi? Yüzdükten sonra içilen sıcak bir kahve ise tüm yorgunluğunuzu alır. Tatiliniz boyunca bu konforu size sağlayacak In Dream E Ticaret Plaj Çantası, tüm bu ihtiyaçlara cevap verir. İçeceklerin yanı sıra atıştırmalıklarınızı da saklayacağınız plaj çantası, çocuklu ailelerinde favorisi olmaya aday. Ürünün fermuarlı alt haznesini ısıtıcı ya da soğutucu olarak kullanabilirsiniz. Üst kısmındaki fileli çantaya ise plaj malzemelerinizi kolaylıkla yerleştirmeniz mümkün.

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4. Renkli tasarımları sevenler buraya: Çanta Tasarımcısı Kadın Plaj Çantası

Tatilinizde yapacağınız plaj ziyaretlerinizdeki kurtarıcınız olacak en kullanışlı plaj çantaları

Tercihini daima renkli tasarımlardan yana kullananlar, sıradaki model tam size göre! İçinde bir adet küçük cep çanta ile temin edebileceğiniz Çanta Tasarımcısı Kadın Plaj Çantası, içinizi açacak bir şıklığa sahip. Yaz konseptine uygun dijital baskı ile hazırlanan ürün, su geçirmez. Bütün yaz sadece sizin değil görenlerin de beğenisini kazanacak plaj çantası, 48x45x25 cm boyutlarında üretilir ve uzun yıllar rengi solmaz. Kirlendiği zaman rahatlıkla silebileceğiniz çantanın iç kısmı duck keten kumaş ile kaplanır. Kulpları el terletmeyen örgü hasır ile hazırlanan ürünü elinizden hiç bırakmak istemeyeceksiniz.

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5. Sevimli görüntüsüyle içinizi ısıtacak: Alkanhomes Flamingo Desenli Plaj Çantası

Tatilinizde yapacağınız plaj ziyaretlerinizdeki kurtarıcınız olacak en kullanışlı plaj çantaları

Çizgi film tadında bir plaj çantasına kim "Hayır." diyebilir ki? Renkli figürleriyle kalbinizi fethedecek Alkanhomes Flamingo Desenli Plaj Çantası, sevimli tasarımıyla içinizi ısıtacak. Her iki tarafı da aynı desenle tasarlanan ürün, özel dokuma kumaşıyla hazırlanır. %100 polyester kumaştan üretilen ürünü 30 derecede rahatlıkla yıkayarak temizleyebilirsiniz. Yıkama talimatına uyduğunuz sürece kumaş ve baskıda deformasyon olmaz. 45x50x30 cm ebadındaki plaj çantası, uygun boyutu ve konforlu sapı ile rahat kullanılır. Siz de eğlenceli kişiliğinizi plaj stilinize yansıtmak isterseniz modele mutlaka şans verin.

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6. Plajda hasır şıklığını sevenler için: Lunablu Hasır Yuvarlak Ip Askılı Plaj Çantası

Tatilinizde yapacağınız plaj ziyaretlerinizdeki kurtarıcınız olacak en kullanışlı plaj çantaları

Hasır çantaların yaz kombinlerine ayrı bir şıklık kattığı şüphesiz. Özellikle hasır bir şapka ile tamamlandığında hoş bir görüntü çıkıyor ortaya. Eğer siz de plaj şıklığınıza önem veriyorsanız Lunablu Hasır Yuvarlak Ip Askılı Plaj Çantası'nı tercih edebilirsiniz. 28 cm'lik askı boyuna sahip çantayı hem elinizde hem omuzunuzda taşımanız mümkün. Yere bırakıldığında dik durabilen çanta, hasır soft malzemeden üretilir. Elde yıkanması tavsiye edilen ürünü, iç cebi ve mıknatıslı ağzı sayesinde severek kullanacağınız çantaya bir şans vermek isterseniz acele edin deriz.

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7. Geniş hacimli bir çanta ile ihtiyaç duyduğunuz her şey yanınızda olsun: Rubeyul File Plaj Çantası

Tatilinizde yapacağınız plaj ziyaretlerinizdeki kurtarıcınız olacak en kullanışlı plaj çantaları

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Geniş iç hacmiyle işinize çok yarayacak bir plaj çantası var sırada. Hem erkeklerin hem kadınların kullanabileceği Rubeyul File Plaj Çantası, tüm ihtiyaçlarınıza cevap verir. Çantanı dört adet dış cebi ile terlikten su şişenize kadar bütün malzemelerinizi organize etmeniz mümkün. PVC malzemeden üretilen çantanın alt kısmında su geçirmez bir katman yer alır. File bez çanta kolay katlanabilir bir dokuya sahip ve yıpranmaya karşı oldukça dayanıklı. Plaj saatlerinizi kusursuz geçirmeniz için fırsat niteliğindeki çantayla yazın keyfini çıkarmaya hazır mısınız?

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8. Yaz temalı bir çantaya ne dersiniz? Askıcı Kadın Plaj Çantası

Tatilinizde yapacağınız plaj ziyaretlerinizdeki kurtarıcınız olacak en kullanışlı plaj çantaları

Yaz figürlerinden hoşlanıyorsanız Askıcı Kadın Plaj Çantası sizin için harika bir seçim olabilir. Çantanın deniz yıldızı ve istiridye kabuğu deseniyle yazın en uyumlu görüntüsünü plajlara taşımanız mümkün. Pozitif enerji veren renkleriyle içinizi ısıtacak olan çanta, %100 su geçirmez malzemeden üretilir. Plaj konseptinize ekstra bir şıklık katacak model, yaz mevsiminde favori ürünleriniz arasına girmeye aday. İçi astarlı ve fermuarlı olarak tasarlanan çanta, görenlerin de beğenisini kazanır. 50x37x12.5 cm'lik boyutu ile rahat kullanım vadeder. Yaz stilinize hareket katacak çanta ile tüm dikkatleri üzerinize çekmeye hazır olun!

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