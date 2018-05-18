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Tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan?

Op. Dr. Berk Karataş Op. Dr. Berk Karataş
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 18.05.2018 11:01 | Son Güncelleme

Cinsellik haz alıp haz verme üzerine kurulu bir eylemdir. Kısacası cinsellik demek haz demektir. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Berk Karataş, erken boşalma, sertleşme bozukluğu ve erken boşalmanın kısır bir döngü olduğunu söyleyerek, önemli açıklamalarda bulundu.

Tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan?

İnsanoğlu yapamadığı, haz almadığı ya da beceremediği eylemden ya kaçar ya da o eylemi erken sonlandırır.

Eğer cinsellikten haz almıyorsanız; ya cinsellikten kaçma eylemi (cinsel isteksizlik ve sertleşme bozukluğu) ya da çabuk sonlandırma eylemi (erken boşalma) gerçekleşir.

Dolayısıyla erken boşalan bir erkeği araştırdığımız zaman altından partnerini istememe, arzulamama ya da partnere karşı cinsel isteksizlik çıkabilir.

Cinsel isteksizliği araştırdığımız zaman bunun altından erken boşalmaya bağlı haz alıp haz verememe sorunu çıkabilir.

Erken boşalma, cinsel isteksizliğe; cinsel isteksizlik, sertleşme bozukluğuna neden olabilir ya da sertleşme bozukluğu, erken boşalmaya;
erken boşalma, cinsel isteksizliğe neden olabilir.

Cinsel isteksizlik, sertleşme bozukluğuna; sertleşme bozukluğu erken boşalmaya neden olabilir.

Bu bir kısır döngüdür tedavi edilmediği sürece sonsuza kadar dönmeye devam eder. Tedavide esas hangisinin döngüyü başlattığını bulup tedavi etmektir.

Erken boşalma tanımı; 6 ay ve düzenli birlikte olduğunuz partneriniz ile ilişkiye başlamadan, başlar başlamaz yada başladıktan çok kısa bir süre sonra (2 dakika altında) boşalmadır. Bu durumun partnerler arasında çatışmaya neden olması gerekir.

Sertleşme bozukluğu tanımı; ilişkiyi başlatacak ya da sürdürecek kadar sertleşmenin olmamasıdır.

Op. Dr. Berk Karataş
** Üroloji Uzmanı
www.berkkaratas.com
https://www.instagram.com/op.dr.berk.karatas/

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Anahtar Kelimeler:
cinsellik erken boşalma cinsel isteksizlik

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