Tavuklar için opera sanatçısına klasik müzik repertuvarı hazırlattı, bakın sonuç ne oldu

Antalya'da yaşayan veteriner Doğan Subaşı, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun olduktan sonra iş bulmak amacıyla görüşmeler yaptı. Başladığı kliniklerde kendisine verilen maaş ve çalışma saatleriyle ilgili sözlerin tutulmadığını gören Subaşı, istifa ederek, girişimci olmaya karar verdi. Hem girişimci olup hem de mesleğini yapmak isteyen Subaşı, Kepez ilçesindeki araziyi aylık 1000 liraya 5 yıllığına kiraladı. Etrafını çitlerle çevirdiği 3 dönüm araziye tavuk çiftliği kuran Subaşı, kısa sürede 1000 tavuğun sahibi oldu. Subaşı, ilk başlarda yumurtaları yakınlarına ve komşularına hediye etti. Hediyelerden sonra olumlu dönüşler alan Subaşı, yumurtaları satmaya karar verdi. Semt pazarlarına giden, kasap, manav ve şarküterilerle anlaşan Subaşı, kısa sürede kendisine pazar oluşturdu.

'YUMURTA ÜRETİMİ YÜZDE 10 ARTTI'

Tavukların kümeste stresli olduğunu, bunu gidermek için klasik müzik dinletilmesi gerektiğini öğrenen Doğan Subaşı, Antalya Devlet Opera ve Bale Sanatçısı tenor Devrim Demirel'le görüşerek, klasik müzik konusunda bilgi aldı. Subaşı, Demirel'in hazırladığı klasik müzik repertuvarını kümesteki tavuklara bilgisayarla dinletmeye başladı. 2 ay sonra tavukların yumurta veriminin arttığını tespit eden Subaşı, şimdi kümese ses sistemi yerleştirmek için çalışma yapıyor.