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Tayland'da havai fişek deposu patladı! Ortalık savaş alanına döndü: 9 ölü, 115 yaralı...

29.07.2023 17:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland'ın Narathiwat eyaletinde bir havai fişek deposunda meydana gelen patlama da 9 kişi hayatını kaybederken 115 kişi ise yaralandı.

Tayland'da havai fişek deposu patladı! Ortalık savaş alanına döndü: 9 ölü, 115 yaralı...

Korkunç olay bugün Sungai Kolok kasabasında yerel saatle 15.00'da meydana geldi.

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"YIKILAN BİR EV VE YERDE YATAN İNSANLAR..."

9 kişinin hayatını kaybettiği, 115’den fazla kişinin ise yaralandığı belirtildi.

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Yetkililer, olayla ilgili yapılan soruşturma sonucunda patlamaya çelik kaynağı sırasında yaşanan teknik bir hatanın neden olduğunu açıklarken patlamanın etkisiyle çıkan yangının kontrol altına alındığı duyuruldu.

Olay yerinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta yaşayan görgü tanığı Seksan Taesen, yüksek, gök gürültüsünü andıran bir ses duyduğunu ve tüm evin sallandığını söyledi.

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Patlamanın ardından dışarıya baktığını ifade eden Taesen, “Yıkılan bir ev ve yerde yatan insanlar gördüm. Tam bir kaostu” dedi.

Tayland’da inşaat endüstrisinin güvenlik anlamında zayıf olduğu ve ölümcül kazaların sık görüldüğü bilinirken geçen ay başkent Bangkok’ta inşaat halindeki bir köprünün yoldan geçen araçların üstüne çökmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti. (İHA)

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