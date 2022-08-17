Tayland'da keşişlerin duası sırasında tavan çöktü! Canlarını zor kurtardılar

Tayland'ın Muang bölgesinde bir tapınağın tavanı şiddetli yağışın etkisiyle çöktü. Bu sırada duada olan keşişler can havliyle kaçtı. Panik anları güvenlik kamerasına yansırken, olayda 2 kişi yaralandı.
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