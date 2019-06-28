Tayland'da cunta karşıtı aktiviste saldırı

BANGKOK (AA) - Tayland'da askeri cunta yönetimi karşıtı bir aktivist, bu ay ikinci kez uğradığı saldırı sonucu yoğun bakıma kaldırıldı.

Hukukçu bir grubun ve annesinin açıklamasına göre, kimliği belirsiz dört kişi, ülkede ordunun siyasetteki rolüne karşı çıkan demokrasi yanlısı Sirawith Seritiwat isimli aktiviste beyzbol sopalarıyla saldırdı.

Başına ve yüzüne aldığı darbeler sonucu baygın düşen Sirawith'i yol kenarına atarak kaçan saldırganların, plakasız motosikletler sürdüğü ve saldırı sırasında kasketli olduğu aktarıldı.

Burnunda ve kafatasında kırıklar olan Sirawith, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Yerel basında, cunta karşıtı protestolara katılan Sirawith'in, bu ayın başında da benzer şekilde dövüldüğü ancak saldırganların yakalanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Saldırıyı üstlenen olmadı.

Tayland'da ordunun 2014'te yönetime el koymasının ardından 24 Mart'ta yapılan ilk genel seçimlerin ardından parlamento, askeri cuntanın lideri mevcut Başbakan Prayut Çan-oça'yı yeniden başbakan seçmişti.

