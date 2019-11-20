HABER

Tayland'da cunta muhalifi siyasi parti liderinin vekilliği düşürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 13:12 | Son Güncelleme

Tayland'da cunta muhalifi siyasi parti liderinin vekilliği düşürüldü

BANGKOK (AA) - Tayland'da muhalefetteki Gelecek İleri Partisinin Genel Başkanı Thanathorn Juangroongruangkit'in seçim yasasını ihlal ettiğine hükmedildi.

Anayasa Mahkemesi, 24 Mart genel seçimlerde en çok oy alan 3. parti İleri Gelecek'in lideri Thanathorn'un, seçim kampanyası döneminde V-Luck isimli medya şirketinde hissesi olduğu gerekçesiyle yasaları ihlal ettiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, bu ihlal kapsamında Thanathorn'un milletvekilliğinin düşürülmesine hükmetti.

Mahkeme, 40 yaşındaki iş adamı Thanathorn'un, söz konusu şirket hisselerini seçim kampanyalarına başlamadan önce 8 Ocak'ta sattığı iddiasını ise kabul etmedi.

Thanathorn, mayısta Anayasa Mahkemesinin aldığı kararla "seçim yasalarını ihlal" suçundan geçici olarak milletvekilliğinden men edilmişti.

Cunta muhalifi Thanathorn, 2014'teki darbe sonrası yapılan ilk seçimlerde, genç seçmenden aldığı destekle dikkatleri çekmişti.

PARTNER Sigara tiryakisi adamın akciğeri görenleri şoke etti! Sigara tiryakisi adamın akciğeri görenleri şoke etti!
Kaynak kıvılcımı çam ağaçlarını yaktıKaynak kıvılcımı çam ağaçlarını yaktı
44 ilde 118 kişinin gözaltına alındığı büyük FETÖ operasyonunda flaş gelişme44 ilde 118 kişinin gözaltına alındığı büyük FETÖ operasyonunda flaş gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gelecek İleri Partisi TAYLAND Thanathorn Juangroongruangkit

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de bir istifa daha

AK Parti'de bir istifa daha

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Hamamdaki tecavüz sahnesi olay oldu

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Patenci çocuğa meydan dayağı! Esnaf elinden zor aldı!

Sesi duyan polisi aradı, korkunç olay ortaya çıktı

Sesi duyan polisi aradı, korkunç olay ortaya çıktı

Bakan'dan EYT açıklaması!

Bakan'dan EYT açıklaması!

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İstanbul'un göbeğinde tecavüz girişimi dehşeti! Böyle bulundu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Büşra Nur Çalar kimdir?

Büşra Nur Çalar kimdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görüntüler tepki çekmişti! ABD Konsolosluğu'nun Türk çalışanları gözaltına alındı

Görüntüler tepki çekmişti! ABD Konsolosluğu'nun Türk çalışanlarına gözaltı

İSPARK otoparkında değnekçiler yine görüntülendi

İstanbulluların kabusu oldular! Yine görüntülendiler

Son dakika: Şule Çet davasında yeni gelişme! İstenen cezalar belli oldu

Şule Çet davasında yeni gelişme!

Bursalı ünlü iş adamı tutuklandı

Bursalı ünlü iş adamı tutuklandı

Son dakika: Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli saysını açıkladı

Bakan'dan Suriyelilerle ilgili önemli açıklama

Akılalmaz olay! Ölen bebeklerinin kendilerinin olmadığını 22 yıl sonra öğrendiler

Gerçeği 22 yıl sonra öğrendiler! Ölen bebekleri...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.