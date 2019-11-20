Tayland'da cunta muhalifi siyasi parti liderinin vekilliği düşürüldü

BANGKOK (AA) - Tayland'da muhalefetteki Gelecek İleri Partisinin Genel Başkanı Thanathorn Juangroongruangkit'in seçim yasasını ihlal ettiğine hükmedildi.

Anayasa Mahkemesi, 24 Mart genel seçimlerde en çok oy alan 3. parti İleri Gelecek'in lideri Thanathorn'un, seçim kampanyası döneminde V-Luck isimli medya şirketinde hissesi olduğu gerekçesiyle yasaları ihlal ettiğine karar verdi.

Anayasa Mahkemesi, bu ihlal kapsamında Thanathorn'un milletvekilliğinin düşürülmesine hükmetti.

Mahkeme, 40 yaşındaki iş adamı Thanathorn'un, söz konusu şirket hisselerini seçim kampanyalarına başlamadan önce 8 Ocak'ta sattığı iddiasını ise kabul etmedi.

Thanathorn, mayısta Anayasa Mahkemesinin aldığı kararla "seçim yasalarını ihlal" suçundan geçici olarak milletvekilliğinden men edilmişti.

Cunta muhalifi Thanathorn, 2014'teki darbe sonrası yapılan ilk seçimlerde, genç seçmenden aldığı destekle dikkatleri çekmişti.

