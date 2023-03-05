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Taytları keserek yeni üst yapıyor! "Külotlu çorap kraliçesi olarak biliniyorum"

05.03.2023 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taytlar kumaşları sayesinde vücudumuzu tam sararak çok daha fit görünmemizi sağlıyor. Ancak zamanla aşınan taytların birçoğu tamamen eskimeden çöpe gidiyor. TikTok'ta 'Külotlu çorap kraliçesi' olarak bilinen bir kadın taytlarını keserek yeni üstler yapıyor.

Taytları keserek yeni üst yapıyor! "Külotlu çorap kraliçesi olarak biliniyorum"

Son zamanlarda kıyafetleri başka bir kıyafete dönüştürme videoları oldukça ilgi çekiyor. Özellikle külotlu çoraplar ve taytlardan yapılan üstler fazlasıyla beğeniliyor. Gabriela Recalde, makas ve taytlarla yaptığı etkileyici el işçiliğiyle Külotlu Çorap Kraliçesi olarak biliniyor. Yayınladığı dönüşüm videoları çok sayıda beğeni ve yorum alıyor.

Taytları istediğiniz üste çevirmek için tek ihtiyacınız olan şey giymek istemediğiniz bir tayt ve keskin bir makas.

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Gabriela , bandeau tarzı bir üst oluşturmaya taytları kasıklarının yukarısından keserek başlıyor. Ardında taytı giyerek esnemesini sağlıyor.

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Ardından göğüslerinin altından yatay bir yarık açarak ve taytın kestiği bacaklarından birini ikiye katlıyarak yarığın etrafını düğümlüyor.

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Düğümden sallanan iki parça üst kısmı boynunun arkasında bağlıyor. Bu şekilde boyundan bağlamalı bir stil yarattı. Taytın esnek yapısı, boyundan bağlamalı bölümün yarığı yukarı çekmesi ve üst kısmın ortasında bir oyuk oluşturması anlamına gelir.

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Gabriela, stile "külotlu kısa üst" adını verdi ve izleyicilere onu yeniden yaratmanın kolay olduğu konusunda güvence verdi.

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