Tayvan'da liderlik ve milletvekili seçimlerine doğru

En fazla 4'er yıldan iki dönem başkanlık yapılabilen ülkede "iki-yaka" veya "iki-boğaz" ilişkileri olarak tarif edilen Çin-Tayvan ilişkilerinin geleceği de seçimin sonucuna göre şekillenecek.

Mevcut Tayvan lideri ve Demokratik İlerleyiş Partisinin (DPP) Başkanı Tsai Ing-wen, Tayvan adasının en güneyindeki kenti Kaohsiung Belediye Başkanlığı görevini yapan ve milliyetçilerin partisi Kuomingtang’ın adayı Han Guoyü ve People First Party (Önce Halk Partisi) Başkanı James Soong Chu-yu ile yarışacak.

Tayvan’da 4 yılda bir düzenlenen seçimler cumartesi günü yapılacak. 23 milyon nüfuslu ülkede 19 milyon 31 bin seçmen sandık başına gidecek.

PEKİN (AA) - FUAT KABAKCI- Tayvan’da iktidar ve muhalefet partilerinden adaylar Çin-Tayvan ilişkilerinin seyrini belirleyecek seçimler için Çin karşıtı ve yanlısı söylemlerle kampanya yürütürken, halk adada "Başkan", "Başkan Yardımcısı" ve milletvekillerinin yeniden seçileceği genel seçimlere hazırlanıyor.

Kuomingtang Partisinin adayı Han ise Çin’e yakın duruşuyla biliniyor ve bu ülke ile yakın ilişkilerin Tayvan ekonomisinin yararına olduğunu ileri sürüyor.

- Tayvan'da iktidar partilerinin serüveni

Tayvan, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Çin ana kıtasındaki mücadelenin sonunda kuruldu.

O dönem, Çin Komünist Partisi (ÇKP) ve Çin Milliyetçi Partisi (KMT) arasındaki çatışmayı kaybeden taraf olan KMT mensupları Tayvan adasına yerleşerek "Çin Cumhuriyeti" adında yeni bir siyasi yapı meydana getirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan adasının Çin'in doğal bir parçası ve egemenlik alanı olduğu konusundaki ısrarını sürdürürken, Tayvan'da uzun yıllar tek parti yönetimi olarak iktidarı elinde bulunduran KMT yönetimi, ne tamamen Çin'in egemenliği altına girerek ne de bağımsızlık yanlısı bir söylem geliştirerek Çin ile dengeli bir politika izlemeyi tercih etti.

KMT'nin, 1949'dan 1980'lerin ortalarına kadar süren "tek parti" iktidarının ardından başlatılan "demokratik" süreç, hem Tayvan içinde hem de Çin ile ilişkilerde yeni bir dönemi beraberinde getirdi. Bu süreçte, 1986 yılında kurulan DPP, "bağımsızlık" yanlısı ideolojiyle ortaya çıktı.