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  4. Taziye yemeğinde 21 kişi koronavirüse yakalandı, 80 kişi karantinada

Taziye yemeğinde 21 kişi koronavirüse yakalandı, 80 kişi karantinada

17.03.2021 13:34 | Son Güncelleme:
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Taziye yemeğinde 21 kişi koronavirüse yakalandı, 80 kişi karantinada

Ülke genelinde en yüksek vaka sayısına sahip il olan Samsun'da bir cenaze taziyesi sırasında bir arada yemek yiyen 25 kişiden 21’i Covid-19’a yakalandı. Bu kişilerin temas ettiği 80 kişi ise karantinaya alındı.

Samsun İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammet Ali Oruç kentte mutasyon kaynaklı virüsün hızlı yayılımı nedeniyle, vaka sayılarının artışının sürdüğünü söyledi. Tüm ilçelerde görülen mutasyon kaynaklı virüs vakalarının artarak daha fazla sayıda insana ulaştığını kaydeden Oruç, “Cumhurbaşkanlığımız, Sağlık Bakanlığımız ve Valiliğimiz tarafından gerek ülke çapında gerekse ilimizde alınan önlemlere rağmen, özellikle bölgemizdeki illerde halen devam eden bu artış ivmesi hepimizi endişelendiriyor. Vaka sayısındaki artışın hastanelerimizde oluşturduğu yük şu an için başa çıkılmaz bir tablo oluşturmuyor ama önümüzdeki haftalarda bu vaka artışı aynı ivmeyle devam ederse bizi zorlayan bir tablo ortaya çıkmaya başlayabilir. Bu nedenle bu zorlu mücadelede, halkımızın desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Halkımızdan en çok destek istediğimiz konu temaslı vatandaşlarımızın tespiti. Son dönemde pozitif kişilerle temas etmiş vatandaşlarımızın tespitinde ciddi sorunlar yaşıyoruz. Maalesef pozitif vatandaşlarımız çeşitli nedenlerle, temaslı oldukları kişilerin karantina sürecine girmemesi için evlerindeki kişi sayısını doğru aktarmıyorlar. İş yerinde çalışanlar çalıştıkları kurumda temasta oldukları kişileri belirtmiyorlar; kimi zaman çalıştıkları kurumu bildirmiyorlar. Özürlü engelli hastalarına bakan kişiler temaslı hale gelmişse, hastalarına kim bakacak kaygısıyla bu kişileri filyasyon ekiplerimize aktarmıyorlar” dedi.

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‘CENAZE, TAZİYE KAYNAKLI VİRÜS ARTIYOR’

Cenaze, taziye kaynaklı vakaların arttığını söyleyen Dr. Oruç, “Bir ilçemizde taziye evinde cenazenin üçüncü günü hep beraber yemek yiyen 25 vatandaşımızın 21’i pozitif çıktı. Bu sadece bir taziye ziyaretinde ortaya çıkan vaka sayısı. Bu küçük örnekte bile, her pozitif hastanın 3-4 kişiyle temas ettiğini düşündüğümüzde 80 kişilik bir bulaş ortaya çıkmış oluyor. Bu şartlar altında sağlık çalışanlarımızın halkımızın özverisi ve desteği olmadan mücadeleyi kazanması, hedefimiz olan maviye ulaşmamız maalesef mümkün değil. Lütfen temaslılarımızı bildirelim, karantinaya alınmalarını sağlayalım, karantina kurallarına uyalım. Kalabalıklardan uzak duralım. Pozitif hastalarımızın temas ettikleri kişilerin bildirilmemesinin kimseye faydası yok. Bildirilmeyen her temaslı, ilimizde zaten güçlü olan mutasyonlu virüsün etki alanını genişletmekten başka bir işe yaramayacaktır. Bir yakınımızın temaslı olarak karantinaya girmesini önlemeye çalışırken bir başka kişinin hayatını tehlikeye attığımızı unutmayalım. Bu yaklaşıma bir an önce 'dur' demeliyiz” diye konuştu.

Oruç, vaka artışlarını hastanelere yatış olarak yansımaya başlamadan önce durdurmak istediklerini sözlerine ekledi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Samsun

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