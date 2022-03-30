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Tazminatını alamayınca belediyenin makam aracını haczettiren işçi konuştu: Bunu belediye istedi

30.03.2022 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırşehir Belediyesi'nde işten çıkarıldıktan sonra hak ettiği 60 bin TL tazminatı ödenmeyince belediyenin makam aracını haczettiren Serkan Sönmez konuştu. Olayın nasıl gerçekleştiğini anlatan Sönmez, "Belediye ödeme taraftarı olmadı. Avukatımız 2-3 kez 'haciz yazarız' diye uyardı. Ancak belediye 'yazamazsınız' dedi. Belediye başkan yardımcısının aracını haczetmişler. Böyle olmasını istemezdik ama bunu belediye istedi" dedi. İşte duyanları şaşkına çeviren olayın detayları!

Tazminatını alamayınca belediyenin makam aracını haczettiren işçi konuştu: Bunu belediye istedi

Kırşehir Belediyesi'nde 2014 yılında aşçı olarak işe başlayan Serkan Sönmez, çalıştığı sürenin son 2 yılını Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde işçi olarak geçirdi. 8 yılın sonunda işine son verilen Serkan Sönmez, belediyeye karşı tazminat davası açtı ve 60 bin TL tazminat hakkı kazandı. Parası ödenmeyen Sönmez’in hak ettiği tazminat bedeli icraya konuldu. Sönmez, icra takibi karşılıksız kalınca belediyeden alacağı 60 bin TL’nin tahsili için Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz'a tahsis edilen makam aracını haczettirdi. Çekiciye yüklenen otomobil otoparka götürüldü.

'1 GÜNDE 14 TANE TUTANAK TUTARAK İŞTEN ÇIKARTTILAR'

Süreçle ilgili açıklama yapan Serkan Sönmez, "AK Parti döneminde Kırşehir Belediyesi'nde çalıştım. Seçim zamanında belediyeyi CHP alınca Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu bizi toplayarak kimsenin yerinin değişmeyeceği konusunda bize söz vermişti. Ancak aradan 2 ay geçtikten sonra beni Neşet Ertaş Kültür Merkezi'nden Ağlar Konağı'na verdiler. Oradan Park Bahçeler Müdürlüğü'ne gönderdiler. Sonrasında pandemi sürecinde beni esnek çalışmadan yararlandırıp bana 1 günde 14 tane tutanak tutarak işten çıkarttılar" diye konuştu.

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‘BÖYLE OLMASINI İSTEMEZDİK’

İşten çıkarılınca hukuk mücadelesi başlattığını belirten Sönmez, "Hakkımı aramak için kendime bir avukat tuttum. Avukatımla sağ olsun haklı mücadelemizin peşini bırakmayarak tazminatımızı kazandık. Tazminatı kazandıktan sonra belediye bu ödemeyi gerçekleştirme taraftarı olmadı. Avukatımız, belediyeyi 2-3 kez 'haciz yazarız' diye uyardı. Ancak belediye 'yazamazsınız' dedi. Bunun üzerine avukatımız işlemleri başlatarak belediyeye haciz gönderdi. Belediye başkan yardımcısının aracını haczetmişler. Böyle olmasını istemezdik ama bunu belediye istedi. Çok mağdur bir durumda olduğum için şu an Irak'ın Erbil kentinde çalışıyorum. İşten çıkarıldığım için buralara kadar geldim. Ailemden ayrıyım. Ben durumumu Selahattin Ekicioğlu'na anlatmıştım. Beni anlamadı. Sonuç olarak ben davayı kazandım. Kazancımın hakkını da istiyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

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