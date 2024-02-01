TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Can Atalay açıklaması: "Ankara'da olsaydım da..."

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada İsrail'in Gazze'ye saldırılarıyla ilgili "Lahey’deki uluslararası mahkemenin kararı sadece Filistin davası için değil insanlık davası için dönüm noktasıdır. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Atılan her bomba, kendilerini bu meseleye ne kadar uzak hissederlerse hissetsinler bölge ülkelerinin başkentlerine atılmış bomba gibidir" dedi.

CAN ATALAY AÇIKLAMASI

Açıklamasının devamında Kurtulmuş:

"Teamüller gereği Ankara’da olsaydım da Can Atalay'la ilgili kararı Sayın Bozdağ okutacaktı. Buradan doğacak siyasi tartışmaları sokakta halletmeye kalkmak doğru değil."

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır





