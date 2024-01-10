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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Can Atalay' açıklaması: ‘Suhuletle çözülmesi en doğru yol’

10.01.2024 15:00 | Son Güncelleme:
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, "İki yargı organı arasındaki bu sürtüşmenin bir de TBMM tarafı olmaması için yazıyı şimdiye kadar genel kurula göndermedik. Bu meselenin suhuletle çözülmesi en doğru yol" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 'Can Atalay' açıklaması: ‘Suhuletle çözülmesi en doğru yol’

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle TBMM'de parlamento muhabirleriyle bir araya geldi. Kurtulmuş, gazetecilerin doğru haberi, doğru bir zamanda vatandaşlara ulaştırmak için yeri geldiğinde olağanüstü gayretler sarf ettiğini, bu çabaların milletin doğru bilgilendirilmesi için çok önemli olduğunu söyledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurtulmuş, İsveç’in NATO üyeliği sürecine ilişkin soru üzerine, Türkiye’nin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirdiğini belirtti.

Kurtulmuş, "Bir ittifakın içerisinde müşterek hareket edeceksek Türkiye'nin son derece meşru beklentileri vardır. Terör örgütlerine destek verilmesin, terör örgütlerinin bu ülkelerde Türkiye karşıtı faaliyetleri zeminine müsaade edilmesin ve ayrıca Avrupa'da gelişmekte olan İslamofobiye karşıda dikkatli, titiz bir şekilde davranılsın. Bu taleplerimiz yerine getirildikçe İsveç’in bir şekilde önü açılıyor” ifadelerini kullandı. Konun artık Meclis Genel Kurulu’nda olduğunu söyleyen Kurtulmuş, genel kurulun kendi öncelikleri ve zamanlaması içerisinde bu konuyu ele alacağını belirtti. Tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkinin tutumu hakkında soruya ilişkin ise Kurtulmuş, "İki yargı organı arasındaki bu sürtüşmenin bir de TBMM tarafı olmaması için yazıyı şimdiye kadar genel kurula göndermedik. Bu meselenin suhuletle çözülmesi en doğru yol. Dolayısıyla bu konuda henüz ortaya çıkmış bir şey yok. Süreç içerisinde bunu da görürüz" dedi.

'OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYI SIRADANLAŞTIRMAMAK LAZIM'

CHP, TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırmasına ilişkin ise Kurtulmuş, "Bu tür konular üzerinden Meclis Başkanlığı’nın siyasi polemiğin içerisinde çekilmesine müsaade etmem. Olağanüstü toplantıyı sıradanlaştırmamak lazım. Adı üstünde 'olağanüstü toplantı.' Zamanlı, günlü, ivedi bir konu varsa bunun için meclisin bir an evvel toplanması lazım. İkincisi, Anayasa’nın bize verdiği yetki ve iç tüzük gereği şu anda zaten meclis bir ara verme ve tatil döneminde değildir. Meclis 16 Ocak'a kadar bir şekilde Meclis Genel Kurulu’nu toplamama kararı almıştır. Dolayısıyla şu anda meclis zaten fiilen açıktır. Bu anlamda olağanüstü toplantıyı getirmek için bir ara verme durumunun söz konusu olması gerekir ki böyle bir durum söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

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Numan Kurtulmuş Can Atalay
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