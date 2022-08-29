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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Yunanistan'a sert gönderme! 'Bir asır önceki trajedinizi unutmayın'

29.08.2022 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'ın son dönemde yaptığı hava ihlalleri ve tacizlerine ilişkin açıklamada bulundu. Şentop, "Bir asır önceki trajedinizi unutmayın. Eğer unutursanız, bugün de akıbetiniz aynı ve belki daha kötü olacaktır. Biz, komşularımızla barış içinde yaşamak istiyoruz; sorunlarımızı uluslararası hukuk çerçevesinde, diplomatik yollarla çözme taraftarıyız ama bunu zayıflık olarak kabul ediyorlarsa, bilsinler ki vatanımız için yapabileceklerimizin sınırı yoktur" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Yunanistan'a sert gönderme! 'Bir asır önceki trajedinizi unutmayın'

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı. Şentop, Büyük Taarruz ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi'nin, tarihin en önemli dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "30 Ağustos 1922'de, Mustafa Kemal Paşa komutasında bir ölüp bin doğan asker, sivil, kadın, erkek, çocuk ayırt etmeksizin bütün kahramanların siper siper bayraklaştığı 'büyük zafer', milletimizin geçmişten aldığı mirasla geleceğe yürüyüşündeki kararlılığının ve iradesinin en somut nişanesidir. 26 Ağustos 1922'de başlayan Büyük Taarruz'da kahraman ordumuz, amansız bir takiple düşmanı Anadolu'dan söküp atarak, 9 Eylül 1922'de İzmir'de kati zaferini ilan etmiştir. Milletimizin vatan topraklarından atılıp, tarihten silinmek istendiği bir dönemde dâhiyane askeri bir planla kazanılan Başkumandanlık Meydan Muharebesi zaferi, esasen milletimizin tam bağımsızlık irade ve inancının zaferidir. Aziz milletimiz, sürdürdüğü milli mücadeleyi zaferle taçlandırarak Anadolu'nun ebediyen vatanımız olduğunu dost-düşman herkese göstermiştir. Milletimizin ebedi istiklalini kazandığı gün olarak tarihe altın harflerle yazılan 30 Ağustos, sadece milletimiz için değil, emperyalizmin boyunduruğundaki bütün mazlum milletler için umut olmuştur" dedi.

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'VATANIMIZ İÇİN YAPABİLECEKLERİMİZİN SINIRI YOK'

"Bugün bazı komşularımızın, bir asır önce yaptıklarına benzer hatalara düştüklerini gözlemliyoruz" diyen Şentop, şunları kaydetti:

"Komşularımızın hayalperest siyasetçileri, dün olduğu gibi bugün de bazı emperyalist ülkelerin ardına saklanarak Türkiye'ye karşı düşmanca açıklamalar yapıyorlar. Uluslararası hukuka aykırı taleplerini emperyalistlerin desteğiyle gerçekleştirebileceklerini zannediyorlar. Onlara tavsiyem; bir asır önceki trajedinizi unutmayın. Eğer unutursanız, bugün de akıbetiniz aynı ve belki daha kötü olacaktır. Biz, komşularımızla barış içinde yaşamak istiyoruz; sorunlarımızı uluslararası hukuk çerçevesinde, diplomatik yollarla çözme taraftarıyız ama bunu zayıflık olarak kabul ediyorlarsa, bilsinler ki vatanımız için yapabileceklerimizin sınırı yoktur. Unutmasınlar ki, tarihimizin her bir sayfası, 'vatan uğruna bin can feda' kararlılığımızı kanıtlayarak yazılmıştır. 30 Ağustos 1922'de gerçekleşen bu büyük destansı zaferin 100'üncü yıl dönümü, şanlı bayrağımızın altında vatanımızı ve milletimizi yüceltme gayretiyle hedefimize yürürken gururumuzu ve kıvancımızı tazelemektedir. 30 Ağustos'un 100'üncü yılı, gelecek nice 100 yılların müjdesidir. Başta bağımsız Türkiye fikriyle tarihimize altın sayfalar ekleyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu aziz vatan uğruna can veren tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun, Zafer Bayramımız kutlu olsun."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Yunanistan Mustafa Şentop
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