HABER

TBMM Başkanı Şentop, 40 ülkenin çocuklarını ağırladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.04.2019 14:57 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin de yer aldığı 40 ülkenin çocuklarını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, TBMM'de kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, 40 ülkenin çocuklarını ağırladı

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin de yer aldığı 40 ülkenin çocuklarını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, TBMM'de kabul etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, bugün bağımsızlığını, hürriyetini ve kurtuluşunu üstün gayretlerle kazanmış bir milletin ülkesinde bulunduklarını söyledi. Şentop, "TBMM Başkanı olarak inanıyorum ki bugün dünyaya kardeşliği, barışı, dostluğu ve umudu sizler aşılayacaksınız. Kendi ülkeniz ve dünya için çok çalışmalısınız" dedi. Çocuklardan Türkiye’yi güzel hatırlamalarını isteyen Şentop, "Sizler bizim gönül elçilerimizsiniz" diye konuştu.
Şentop, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara yönelik "Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketleri asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz" sözlerini hatırlattı.
Kabulde Gineli çocuk, Arif Nihat Asya'nın 'Dua' adlı şiirini okurken, Kırgızistanlı çocuk ise 'Beraber yürüdük biz bu yollarda' şarkısını seslendirdi. Ardından Şentop, TBMM’de Trakya Üniversitesi Roman Orkestrası’nın konserini konuk çocuklarla birlikte izledi.

FOTOĞRAFLI

TBMM Başkanı Şentop, 40 ülkenin çocuklarını ağırladı

Pilot öyle bir anons geçti ki... Bodrum uçağında korku dolu anlar Pilot öyle bir anons geçti ki... Bodrum uçağında korku dolu anlar
Esgin’den Bursa’ya tematik üniversiteler teklifiEsgin’den Bursa’ya tematik üniversiteler teklifi
MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Türkiye dış politikada radikal kararlar almalı"MYP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz "Türkiye dış politikada radikal kararlar almalı"

En Çok Okunan Haberler

Bankada parası olanlar dikkat!

Bankada parası olanlar dikkat!

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar tepkisi: Soysuzlar sizi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

YSK bugün MHP’nin itirazını görüşecek

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

İmamoğlu Erdoğan’ı havalimanında karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Diğer Haberler
Kılıçdaroğlu: Sağduyumuzu korumak zorundayız

Kılıçdaroğlu: Sağduyumuzu korumak zorundayız

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Son dakika: Ankara'da kritik toplantı! Bakanlar bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'ten Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Ülkü Ocakları Genel Başkanı'dan çok sert açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kabine değişikliği' sorusuna yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'kabine değişikliği' sorusuna yanıt

Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın kararına ilişkin açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan YSK'nın kararına ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.