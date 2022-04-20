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TBMM Başkanı Şentop: 'Akşam bir sosyal medya saldırısı ile karşı karşıya kaldım'

20.04.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından Cumhur Frankfurt adlı kullanıcıya yönelik verdiği yanıta ilişkin açıklama yaptı. Şentop, konuyu kapatmayacağını belirtti.

TBMM Başkanı Şentop: 'Akşam bir sosyal medya saldırısı ile karşı karşıya kaldım'

TBMM Başkanı Şentop, tutuklanan İbrahim Haskoloğlu ile Şentop'un fotoğrafını paylaşıp "Arkadaşa temiz don lazım" diyerek paylaşım yapan Cumhur Frankfurt adlı Twitter kullanıcısına yanıt verdi. Şentop yanıt olarak "Terbiyesizlik yapma" diyerek "Trollerle muhatap olmadım bugüne kadar. İlk defa bozuyorum prensibimi. Ama suret-i haktan görünüp iç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icab ediyor bazen." sözlerini kullandı.

Şentop'tan konuya ilişkin yeni açıklama geldi. Sosyal medyada kendisine yönelik başlayan tartışmayla ilgili Şentop şöyle konuştu:

"Uzun zamandır kayıt dışı siyasetle mücadele ediyoruz. Biz hep bununla mücadele ettik. Akşam bir sosyal medya saldırısı ile karşı karşıya kaldım. Daha önce bu tür konulara girerek cevap yetiştirmek gibi bir geleneğim yoktu. Bu konuyu kapatmayacağım." (DHA)

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Mustafa Şentop
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