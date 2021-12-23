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TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Beçiç ile görüştü

23.12.2021 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Aleksa Beçiç ile bir araya geldi. Şentop, başa baş görüşmede Balkan kökenli ve evvelce Türkiye-Karadağ Dostluk Grubu Başkanlığı görevini de yürütmüş bulunması dolayısıyla bu bölge ve Karadağ’ın kendisi için özel bir yerinin olduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Beçiç ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, başkent Podgoritsa'daki temasları kapsamında Karadağ Meclis Başkanı Beçiç tarafından resmi törenle karşılandı.

Şentop ve beraberindeki heyet, başkent Podgoritsa'daki temasları kapsamında Karadağ Meclis Başkanı Beçiç tarafından resmi törenle karşılandı. İstiklal Marşı ve Karadağ Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, askeri Şeref Kıtası Kumandanı tekmili, Karadağ bayrağı ve Askeri Onur Birliği'nin selamlanması ile Askeri Şeref Kıtası'nın önünden geçişle sona erdi.

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Karşılama töreninin ardından Şentop ve Beçiç, başa baş görüşmeye geçti.
Şentop, başa baş görüşmede Balkan kökenli ve evvelce Türkiye-Karadağ Dostluk Grubu Başkanlığı görevini de yürütmüş bulunması dolayısıyla bu bölge ve Karadağ’ın kendisi için özel bir yerinin olduğunu söyledi.

BARIŞ VE İSTİKRAR VURGUSU

Bu ziyaretle Karadağ ile dostluk bağlarını daha da pekiştirmeyi arzu ettiğini dile getiren Şentop, Türkiye olarak Balkanlar’da barış ve istikrarın hakim olmasını istediklerini vurguladı.

Şentop, Türkiye-Karadağ ilişkilerinin ortak kültür ve tarihten aldığı güçle her geçen gün daha da gelişip derinleştiğini söyledi.

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Bu ziyaret ve görüşmelerin, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileri götüreceğine inancını dile getiren Şentop, özellikle son birkaç yıldır Türk yatırımcıların ve özel sermayesinin Karadağ’a yoğun ilgisini gördüklerini, bu ilgiyi memnuniyetle karşıladıklarını ve iki ülke arasındaki iyi ilişkileri güçlü ekonomik ve ticari bağlarla da perçinlemek istediklerini ifade etti.

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Şentop, iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine oldukça önem atfettiklerine işaret ederek, bu bağlamda imzalanan iş birliği protokolünün iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkileri daha da ileri götüreceğine inandığını kaydetti.

PARLAMENTOLAR ARASI İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ

Görüşmenin ardından Meclis anı defterini imzalayan Şentop ve Beçiç, TBMM ve Karadağ Parlamentosu arasında Parlamentolar Arası İş Birliği Protokolü’nü imzaladı.
İmza töreninin ardından Şentop ve Beçiç, heyetler arası görüşmeye geçti.
Şentop, temasları kapsamında Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Cukanovic ve Başbakanı Zdravko Krivokapic ile de bir araya gelecek.

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Mustafa Şentop
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