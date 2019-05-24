TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek’e gidiyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti 25-27 Mayıs 2019 tarihlerinde Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek’i ziyaret edecek.

TBMM Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, yarın Üsküp’te Kuzey Makedonya Meclis Başkan Yardımcısı Vesel Memedi tarafından karşılanacak olan Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski tarafından da kabul edilecek. Üsküp’te Uluslararası Balkan Üniversitesini ziyaret edecek olan TBMM Başkanı, üniversitede verilecek iftar davetine de katılacak.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, pazar günü ise Saraybosna’da olacak.

Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ile görüşecek olan Şentop ve Türk heyeti Bosna Hersek’in kurucu merhum Cumhurbaşkanı Alija İzetbegoviç’in kabrini de ziyaret edecek. Heyet iftarı ise Livno kentinde yapacak.

TBMM Başkanı Şentop’un iki gün sürecek Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek ziyaretine Türkiye-Kuzey Makedonya, Türkiye-Bosna Hersek Parlamenterler Dostluk Grubu’ndan milletvekilleri de eşlik edecek.

