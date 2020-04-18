TBMM Başkanı Şentop: Milletvekillileri arasında koronavirüse yakalanan yok

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CNN Türk'te katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Şentop'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

'POZİTİF BİR VAKA YOK'



"Son 10 gündür kesintisiz olarak çalıştı Meclisimiz. Nihayet bunları kanunlaştırdık. Bu yoğun sürecin sonunda vekil arkadaşlarımızın arzu eden bir kısmının da şikayetleri üzerine testleri de yapıldı. Bu sürecin sonunda tespit edilen herhangi bir vaka, pozitif çıkan herhangi bir çıkan vaka yok milletvekillerimiz arasında. Meclis çalışanlarımız arasında 6 arkadaşımızla ilgili tespitler yapıldı. Bunlar içinde sağlığına kavuşan arkadaşlarımız da var. Şu anda toplamda, gerek milletvekillerimiz gerekse Meclis çalışanlarımız arasında üzücü derecede bir vakayla karşılaşmadık."



