TBMM Başkanı Şentop'tan HDP'li Paylan'ın yasa teklifine sert tepki! 'Türkiye dışından bir desteğin cesareti olabilir'

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM'ye sözde Ermeni soykırımının tanınmasına ilişkin yasa teklifi sunmuştu. TBMM Başkanı Şentop yasa teklifini İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle etmişti. Ayrıca Paylan'ın yasa teklifi her kesimden tepki toplamıştı. TBMM Başkanı Şentop, Paylan'ın yasa teklifiyle ilgili yeni açıklama yaptı.

Mustafa Şentop, HDP milletvekili Paylan'ın teklifiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Teklifi iade ettik. Bizim tarimize hakaret edilmesine hele TBMM çatısı altında asla müsaade etmeyiz. İade ettik. Böyle bir davranışın iyi niyetli olmadığını, provokatif olduğunu söylebilirim.

"Türkiye’de böyle bir kanun teklifini vermek, verebilmek Türkiye içerisinden değil Türkiye dışarısından bir desteğin cesareti olabilir. TBMM’de aziz milletimize ve bizim tarihimize hakaret edilmesine asla müsaade etmeyiz.

"Bununla ilgili hukuken yapılabilecek şeyler, metnin içeriğiyle ilgili, hukukçuların savcıların yapacağı çalışmalarla ortaya çıkabilir."

(DHA)



