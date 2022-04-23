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Son Dakika: Meclis Başkanı Şentop, HDP'li Paylan'ın 1915 olaylarına dair yasa teklifini iade etti

23.04.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Meclis Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın 1915 olaylarına dair yasa teklifini iade etti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sözde Ermeni soykırımının tanınması için verdiği kanun teklifine tepki göstererek "Bu, ahlaksız bir tekliftir" ifadelerini kullanmıştı. Çelik açıklamasında "Hiç kimse milletimize soykırım iftirası atamaz. Yüce Meclisin çatısı altında birinin bunu yapması ise siyasi ahlaksızlıktır." demişti. İşte son dakika haberinin detayları...

Son Dakika: Meclis Başkanı Şentop, HDP'li Paylan'ın 1915 olaylarına dair yasa teklifini iade etti

Son dakika haberi: HDP'li Paylan, TBMM Başkanlığına sözde Ermeni soykırımının tanınmasına ilişkin kanun teklifi sunmuştu. Teklife AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu ahlaksız bir tekliftir." sözleriyle tepki gösterirken Meclis Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın 1915 olaylarına dair yasa teklifini iade etti. İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları...

SON DAKİKA: ŞENTOP İADE ETTİ

Meclis Başkanı Şentop, HDP’li Paylan’ın yasa teklifini İçtüzük hükümlerine aykırı olduğu gerekçesiyle iade etti.

"BU, AHLAKSIZ BİR TEKLİFTİR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımının tanınması için verdiği kanun teklifine tepki gösterdi.

Ömer Çelik, "TBMM çatısı altında görev yapan ve milletvekili sıfatı taşıyan bir kimsenin, 1915 yılında Osmanlı Devleti'nde yaşanan olaylar hakkında tarihi ve hukuki dayanaklardan yoksun ve asılsız iddiaları esas alan teklifini reddediyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu, ahlaksız bir tekliftir." değerlendirmesini yaptı.

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AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"Hiç kimse milletimize soykırım iftirası atamaz. Yüce Meclisin çatısı altında birinin bunu yapması ise siyasi ahlaksızlıktır. Bu ahlaksızlığın ve iftiranın kimlerin güdümünde gerçekleştiğini biliyoruz. Türkiye düşmanlarının soykırım yalanını mahkum etmeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız bu konuda arşivlerin açılmasını ve kararı tarihçilerin vermesi gerektiğini söyleyen büyük bir özgüven politikasına imza atmıştır. Soykırım iftirasını sektör haline getirenler ise bu yüzleşmeden kaçmıştır. Bu teklif, Azerbaycan'ın desteklediği Türkiye ile Ermenistan arasında başlayan normalleşme sürecine dönük de bir sabotaj girişimidir. Sabotaj şebekesi ve sözde soykırım lobisi aynı çatı altında barınmaktadır. İlgili şahıs derhal Yüce Türk Milletinden özür dilemelidir. Bu konuda gereken hukuki takibatı yapacağız. Sözde soykırım lobisini ve arkasındaki sabotaj şebekesini lanetliyoruz. Milletimize iftira atan bu ahlaksız teklif yok hükmündedir."

NE OLMUŞTU?

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM Başkanlığına sözde Ermeni soykırımının tanınmasına ilişkin kanun teklifi sunmuştu. (AA/DHA)


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