TBMM Başkanı Şentop'un kabulü

TBMM Ba\u015fkan\u0131 Mustafa \u015eentop, eski Meclis ba\u015fkanlar\u0131n\u0131 kabul etti.\n\u015eentop, eski TBMM Ba\u015fkanlar\u0131 Mehmet Ali \u015eahin, B\u00fclent Ar\u0131n\u00e7, Cemil \u00c7i\u00e7ek ve K\u00f6ksal Toptan'\u0131 makam\u0131nda kabul etti.\nKabul, bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Devlet hastanesinde b\u00fcy\u00fck skandal! Bir anda ekrana \u00f6yle g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler yans\u0131d\u0131 ki...Ak\u015fener: Mersin'de kazanacak bir aday\u0131m\u0131z varY\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019da Cumhur \u0130ttifak\u0131 mahalle ittifak\u0131yla sahada