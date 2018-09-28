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TBMM Başkanı Yıldırım, Gürcistan ile Güney Kore Ankara Büyükelçilerini kabul etti 

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.09.2018 18:09 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gürcistan Ankara Büyükelçisi Irakli Koplatadze ve Güney Kore Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi'yi Resmi Konut'ta ayrı ayrı kabul etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, Gürcistan ile Güney Kore Ankara Büyükelçilerini kabul etti 

ANKARA (DHA) -TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gürcistan Ankara Büyükelçisi Irakli Koplatadze ve Güney Kore Ankara Büyükelçisi Hong-Ghi Choi'yi Resmi Konut'ta ayrı ayrı kabul etti.

(FOTOĞRAF)

TBMM Başkanı Yıldırım, Gürcistan ile Güney Kore Ankara Büyükelçilerini kabul etti TBMM Başkanı Yıldırım, Gürcistan ile Güney Kore Ankara Büyükelçilerini kabul etti TBMM Başkanı Yıldırım, Gürcistan ile Güney Kore Ankara Büyükelçilerini kabul etti

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