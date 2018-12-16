TBMM Başkanı Yıldırım Macaristan'a gitti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Macaristan'a yapacağı ziyarete ilişkin, "TBMM'yi temsilen yapacağımız bu ziyaret ile ülkelerimiz ve halklarımız arasında tarihten gelen samimi ilişkilerimizi daha ileri taşımayı hedefliyoruz." dedi.

Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Macaristan Ulusal Meclis Başkanı Laszlo Köver'in daveti üzerine, Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Kocaeli Milletvekili ve Türkiye-Macaristan Dostluk Grubu Başkanı Cemil Yaman, Ankara Milletvekili ve İdare Amiri Erkan Haberal ile Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ile Macaristan'a ziyaret gerçekleştireceklerini belirten Binali Yıldırım, bu yılın Türkiye ile Macaristan arasındaki diplomatik ilişkilerin 95'inci yıl dönümü olduğunu hatırlattı.

Tarihten kültüre, bilimden sanata, savunmadan eğitime, tarımdan mimariye kadar her alanda Macaristan'la ilişkilerin sürdüğünü dile getiren Yıldırım, iki ülke arasındaki ilişkilerin ayrıca NATO ortaklığı çerçevesinde de gelişmeye devam ettiğini kaydetti.