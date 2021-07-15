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TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

15.07.2021 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Temmuz'un 5. yıl dönümü nedeniyle TBMM'de düzenlenen anma programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Hiç kimsenin, özellikle bu güzide çatı altında (Meclis) görev yapanların 15 Temmuz gecesi milletin verdiği bu şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı düzenlendi. 15 Temmuz'un 5. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen tören darbe girişimi gecesinde ilk bombanın düştüğü yerdeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, anıttaki cam kubbeye karanfil bıraktı.

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Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. O gece özgürlüğüne, ezanına, bayrağına, devletine, geleceğine sahip çıkan milletimin fertlerine şükranlarımı sunuyorum.

Özgürlüğüne, ezanına, geleceğine sahip çıkan milletimin tüm fertlerine şükranlarımı sunuyorum. 15 Temmuz şehitleri Bedir'den Çanakkale'ye, terörle mücadeleden yurt dışı operasyonlarımıza tüm bunlarla birlikte batıla karşı yürütülen hak mücadelesinin günümüzdeki temsilcileridir. Her kim bunu gölgelemeye çalışıyorsa ülkesine, milletine ihanet ediyor demektir. Bu ülkenin sahibi vatan aşıklarıdır. Bu ülkenin sahibi eve erzak almaya değil devletimize sahip çıkmaya geldik diyen Batuhan'lardır. Daha 15 yaşındayken şehadet şerbeti içen Halil İbrahim Yıldırım'dır. Bu ülkenin sahibi yüreklerinde imanla hainlere meydanları dar eden cesur kadınlardır.

Hiç kimsenin 15 Temmuz gecesi milletin verdiği şanlı mücadeleyi önemsizleştirmeye hakkı yoktur. 15 Temmuz hakkın batıla, adaletin zulme galip gelmesinin adıdır. 15 Temmuz'daki direnişi ile milletimiz darbe direnişini püskürtmüştür. Türk milleti istiklalini korurken milletin vekilleri de bu yüce çatı altında demokrasiye sımsıkı sahip çıkmıştır. Engelleri aşarak TBMM'ye gelen herkese şahsım, milletim ve ülkem adına şükranlarımı sunuyorum. Tarih 15 Temmuz gecesi yaşanan gazi Meclisimizin çatısı altında sergilenen bu dayanışmayı da altın harflerle yazacaktır.

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Şehitlerimizin uğruna canlarını feda ettikleri kutlu emanete halel getirmemek en önemli görevimizdir. Özünde rekabet bulunan siyaseti ülkenin hayrına olan işlerde yarışmak olarak gördük. 84 milyonun tamamını kucaklamaya çalıştık. Vatanımızın bekasından başka hiçbir hedef peşinde koşmadık.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: DARBE GİRİŞİMİ BİR İŞGAL HAREKETİDİR

sentop

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncesinde konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop da darbe girişiminin asıl sebebinin Türkiye’nin bağımsız politikalar geliştirecek güce erişmesini engellemek olduğunu söyledi.

Şentop'un açıklamaları şöyle;

"Türkiye'ye yönelik en yıkıcı tertiplerden biri olarak tarihe geçen 15 Temmuz'un 5. yıldönümünü idrak etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sıhhat ve hayırlı ömür diliyorum.

Unutulan her ihanet ülkemize suikast niteliğinde olan yeni saldırıların önünü açmakla eşdeğerdir.

arihimizde çeşitli sebeplerle vatan düşmanlarıyla işbirliği yapan hainler olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin dış düşmanları kimi zaman içerideki hainleri kullanabilmişlerdir. Kazanan daima milli vatan evlatları olmuştur.

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27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a uzanan müdahaleler sonrası Türkiye saldırılara daha açık hale gelmiştir. FETÖ aparatı yerinden söküldükçe Türkiye hedeflerine doğru daha emin adımlar atmıştır.

Bu mücadele bundan sonra da tüm terör örgütlerine karşı artan bir kararlılıkla sürdürülecektir.

Türkiye'deki darbecilerin ve destekçilerinin ayırt edici vasfı milli olmamalarıdır. Gayri milli oldukları anlaşılmasın diye milli siyaset gündemleri maceracılıkla itham ederler. Türkiye, dünyanın her devleti ile müzakere yönetebilecek güce sahiptir.

Siyaseten güçlenmek için yabancı güçlerin planlarına tabi olmak gafillere has bir davranıştır. 15 Temmuz'un faillerine takınılacak tavır hiç bir şüpheye yer olmayacak bir katilikte olmalıdır.

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Bu darbe girişimi Türkiye'ye yönelik dış destekli bir işgal hareketidir.

Hain darbe girişimine karşı bedenlerini siper eden vatan evlatlarını gıptayla, rahmetle anıyorum."


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Anahtar Kelimeler:
Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
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Okuyucu Yorumları 4 yorum
hiç bir önemi yok benim için
bu senin destanın
Allah tüm 15 Temmuz şehitlerimize rahmet etsin

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