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  4. TBMM'de 6 personelde koronavirüs çıktı

TBMM'de 6 personelde koronavirüs çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 11:22 | Son Güncelleme

Son dakika haberine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 6 personelin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi. Böylece TBMM'de salgının başından bu yana testi pozitif çıkan personel sayısı 17'ye yükselmiş oldu.

TBMM'de 6 personelde koronavirüs çıktı

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "Meclis'te 6 personelin Covid-19 testi pozitif çıktı" denildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçen hafta yaptığı açıklamada pandemi sürecinin başından bu yana TBMM'de 11 personelde koronavirüs tespit edildiğini, bunlardan 7'sinin tedavilerinin tamamlanarak işe döndüğünü, diğerlerinin tedavisinin devam ettiğini açıklamıştı.

17 KİŞİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Böylece TBMM'de salgının başından bu yana testi pozitif çıkan personel sayısı 17'ye yükselmiş oldu.

Kaynak: DHA


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