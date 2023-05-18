TBMM'de bir ilk! Rakam belli oldu: 335 kişi var... AK Parti ve CHP'deki oran şaşırttı

14 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerden sonra yeni dönemde Meclis'teki vekillerle ilgili yeni detaylar ve veriler ortaya çıkıyor. Yeni dönemde TBMM'deki tabloda dikkat çeken ayrıntılar yer alıyor. Buna göre yeni dönemde parlamento büyük ölçüde yenilenirken kadınların temsil oranı arttı, Meclis'te görev alacak vekiller arasında ünlü isimlerin de olduğu görüldü. Diğer yandan artık Meclis'te 30 yaş altında 5 vekil de bulunacak. İşte Meclis'teki son tabloya ilişkin tüm detaylar...

YÜZDE 63,49'U YENİLENDİ

dönem parlamentosunun yüzde 63,49'u yenilendi. 28. yasama döneminde TBMM'de 30 yaş altında 5 milletvekili görev yapacak.

Buna göre, 600 milletvekilinin 335'i ilk kez seçildi. 46 kişi 27. dönem öncesi milletvekilliği yapanlardan oluşurken 219 milletvekili de 27. dönemden.

İlk kez seçilen milletvekillerinin partilere göre dağılımı da belli oldu. Buna göre; Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) 1 vekil, Yeniden Refah Partisi'nden 4 vekil, MHP'den 18 vekil, İYİ Parti'den 27 vekil, Yeşil Sol Parti'den 47 vekil, CHP'den 90 vekil ve AK Parti'den 148 vekil ilk kez seçilerek Meclis'e gidiyor.

KADINLARIN SİYASETTEKİ TEMSİL ORANI CUMHURİYET TARİHİNİN EN ÜST SEVİYESİNDE

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu dönemde kadın milletvekillerinin siyasetteki temsil oranı yükseldi. 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, Meclis'e giren 600 milletvekilinin 121'ini kadınlar, 479'unu erkekler oluşturdu.

YÜZDE 20.1'E YÜKSELDİ

27'nci Dönem parlamentosunda yüzde 17,1 olan kadın temsil oranı, 28'inci Dönem'de yüzde 20,1'e yükseldi.

ORAN OLARAK EN FAZLA KADIN VEKİL YSP'DEN

Meclis'e oran olarak en fazla kadın milletvekili Yeşil Sol Parti'den girdi. Yeşil Sol Parti'den sonra en çok kadın milletvekili olan partiler sırasıyla AK Parti, CHP, İYİ Parti ve MHP oldu.

AK Parti'den 50, CHP ve Yeşil Sol Parti'den 30'ar, İYİ Partiden 6, MHP'den 4, Türkiye İşçi Partisinden ise 1 kadın milletvekili TBMM'de yer aldı.

EN FAZLA KADIN MİLLETVEKİLİ AK PARTİ'DE

AK Parti'nin 267 milletvekilinin 50'si kadınlardan oluştu. Buna göre, 27'nci Dönem'de AK Parti'nin yüzde 17,9 olan kadın milletvekili oranı yüzde 18,7'ye çıktı. Yeşil Sol Parti'nin 61 milletvekilinden 30'unu kadınlar oluşturdu. Yeşil Sol Parti'de kadın temsil oranı yüzde 49 ile diğer partilere göre en yüksek düzeyde.

169 milletvekilinin 30'u kadın milletvekili olan CHP'nin, 27'nci Dönem'de yüzde 12,2 olan kadın milletvekili oranı yüzde 17'ye ulaştı. 50 milletvekilinden yalnızca 4'ü kadın olan MHP'nin geride kalan yasama döneminde yüzde 10 olan kadın milletvekili oranı ise yüzde 8'e düştü.

Genel başkanlığını Meral Akşener'in yaptığı 44 milletvekili bulunan İYİ Partide 6 kadın milletvekili seçildi. İYİ Partinin, 27'nci Dönem'de yüzde 6,9 olan kadın milletvekili oranı yüzde 13,7'ye yükseldi.

31 İLİ KADIN MİLLETVEKİLİ TEMSİL ETMEYECEK

28'inci Dönem parlamentosunda 31 ilden kadın milletvekili yer almayacak.

Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır, Karabük, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kütahya, Niğde, Ordu, Rize, Sinop, Tokat, Uşak, Yozgat ve Zonguldak kadın milletvekilleri tarafından Meclis'te temsil edilmeyecek.

EN GENÇ İKİ VEKİL DE KADIN

28'inci Dönem parlamentosunun en gençleri de kadınlardan oluştu. AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir 25, AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ise 27 yaşında.

Meclis'te kadın milletvekili oranı 2007'den itibaren artışa geçti. 550 milletvekilinin görev yaptığı Meclis'te kadın temsil oranı 2007'de yüzde 9,1; 2011'de yüzde 14,3; 2015'te (7 Haziran) yüzde 17,6; 2015'te (1 Kasım) ise yüzde 14,7; 600 milletvekilinin yer aldığı 27'nci Dönem parlamentosunda da kadın temsili yüzde 17,1 oranında gerçekleşti.

Kadın temsil oranı 28'inci Dönem parlamentosunda ise yüzde 20,1'e ulaştı.

YENİ DÖNEM PARLAMENTONUN 'ÜNLÜ' YÜZLERİ

Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, TBMM milletvekili dağılımı da belli olurken Meclis'e giren milletvekilleri arasında ünlü isimler de yer alıyor.

Eski futbolcu Ünal Karaman, eski Türkiye güzeli Seda Sarıbaş, müzisyen Yücel Arzen Hacıoğulları, oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu, gazeteciler Cengiz Çandar, Tuncay Özkan, Ali Öztunç, Şebnem Bursalı, Hulki Cevizoğlu, Osman Gökçek Meclis'e girmeye hak kazanan ünlü isimler oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesiyle yer aldığı "Türkiye Yüzyılı" şarkısını da besteleyen müzisyen ve besteci Yücel Arzen Hacıoğulları, İstanbul 3. bölgeden AK Parti milletvekili oldu.

AK Parti'nin ünlü yüzlerinden biri de Payitaht Abdülhamid dizisinde "Tahsin Paşa" rolüyle büyük beğeni toplayan oyuncu Bahadır Yenişehirlioğlu oldu. Yenişehirlioğlu, AK Parti Manisa 1. sıradan milletvekili olarak Meclis'e girmeye hak kazandı.

2006'da düzenlenen Türkiye Güzellik Yarışması'nda "Veet Türkiye Güzeli" seçilen Seda Sarıbaş, AK Parti'den Aydın milletvekili oldu. Gazeteciler Hulki Cevizoğlu İstanbul, Şebnem Bursalı İzmir, Osman Gökçek Ankara'dan AK Parti milletvekili olarak seçilen isimler arasında yer aldı.

ALPARSLAN TÜRKEŞ'IN KIZI AYYÜCE TÜRKEŞ DE MECLİS'E GİRDİ

Eski milli futbolcu ve Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ünal Karaman, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Taş da İYİ Partiden milletvekili seçildi. 28. Dönemde Ünal Karaman Konya, Ayyüce Türkeş Taş ise Adana milletvekili olarak görev yapacak.

Meclis'in yeni yüzleri arasında Diyarbakır Barosu'nun silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski başkanı Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi de yer alıyor. Türkan Elçi, CHP İstanbul 3. bölgeden milletvekili seçildi. Eski diplomat Namık Tan da CHP listelerinden seçilme başarısı gösterdi.