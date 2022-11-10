TBMM'de çekiçle cep telefonunu parçalamıştı! CHP'li vekil Burak Erbay'a verilen ceza belli oldu

TBMM Genel Kurulu'nda sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşüldüğü sırada CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay ilginç bir protestoya imza atmıştı.

CEP TELEFONUNU ÇEKİÇLE PARÇALAMIŞTI

Erbay, "Buradan 2023 yılında Türkiye'nin kaderini belirleyecek 18-19-20 yaşında ilk defa oy kullanacak kardeşlerime seslenmek istiyorum; istediğiniz yere tatile gidemiyor, istediğiniz yemeği yiyemiyorsunuz, istediğiniz tableti, kıyafeti alamıyorsunuz. Bunun sebebi bu AKP iktidarı ve onun peşine takılan MHP'dir. Tek özgürlüğünüz var, o da cebinizdeki telefonlar. Eğer buradaki yasa Meclis'ten geçerse o telefonlarınızı bu şekilde kırıp atabilirsiniz." diyerek beraberinde getirdiği çekiçle cep telefonunu kırmıştı.

ŞENTOP: KENDİSİNDEN TAZMİNİ YAPILIR

Erbay'ın bu hareketi tepkileri de beraberinde getirmiş, TBMM Başkanı Mustafa Şentop "Kürsüde bir zarar olduğunu öğrendim, onun da kendisinden tazmini yapılır" demişti.

ERBAY'A VERİLEN CEZA BELLİ OLDU

Show Haber'in haberine göre CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'a verilen ceza belli oldu. Erbay'a kürsüye zarar verdiği gerekçesiyle kendisine 10 bin TL'lik ceza kesildi. Erbay, kararın dayanaksız olduğunu söyleyerek telefonun altına mermer ve sünger koyduğunu belirtti, kürsüye zarar vermediğini öne sürdü. Bilirkişi olarak bir marangozdan bir imza alındığını belirten Erbay, karara itiraz etmeye hazırlanıyor.

