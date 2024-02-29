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TBMM'de 'el hareketi' tartışması! Bekir Bozdağ 'görüntü, kayıt yok' dedi, AK Parti ile DEM Parti arasında tansiyon düşmedi

29.02.2024 08:21
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TBMM Genel Kurulu'na 'el hareketi' tartışması damga vurdu. AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, DEM Partinin grup önerisi üzerinde kürsüden söz aldığı esnada, DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan'ın, kendisine yönelik, bir kadına yakışmayan harekette bulunduğunu iddia etti. Öncü, Doğan hakkında işlem yapılmasını istedi. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ da "Bir görüntü, kayıt söz konusu değil. Bu nedenle herhangi bir işlem yapma imkanımız bulunmamaktadır." dedi.

TBMM'de 'el hareketi' tartışması! Bekir Bozdağ 'görüntü, kayıt yok' dedi, AK Parti ile DEM Parti arasında tansiyon düşmedi

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partisi'nin "Kadına karşı şiddet ve cinayetlerin araştırılmasına" ilişkin verdiği grup önerisiyle ilgili konuşmalar sırasında DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca'nın AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü'ye el hareketi yaptığı iddia edildi.

Öncü; Doğan'ın, kendisine yönelik bir kadına yakışmayan harekette bulunduğunu belirtti. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ da "Görüntüleri inceleyeceğim ona göre bir karar vereceğiz." dedi.

BOZDAĞ: "GÖRÜNTÜ, KAYIT SÖZ KONUSU DEĞİL"

DEM Partinin grup önerisi üzerinde konuşmaların tamamlanmasının ardından TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, iddia edilen hareketi divan üyelerinin görmediğini belirtti. Bozdağ, "TRT'nin ve Meclis TV'nin kayıtlarını incelediğimizde de herhangi bir görüntü, kayıt söz konusu değil. Bu nedenle herhangi bir işlem yapma imkanımız bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

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AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu da yerinden söz alarak kadın cinayetlerinin konuşulduğu esnada DEM Parti'li kadın milletvekilinin kendi milletvekillerine yönelik, "Bir erkeğin bile yapmaktan hicap duyacağı" davranışı tüm milletvekillerinin gördüğünü söyledi.

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AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü

"MECLİSİN KAMERALARI SABİTTİR GÖRMEMİŞ OLABİLİR AMA..."

Yenşehirlioğlu, "Meclisin kameraları sabittir görmemiş olabilir ama bu hareketin yapılmasını yok sayamayız. Özür dilemesi gerekir." dedi.

DEM Parti'li Doğan ise Öncü'ye yönelik bir hareketinin söz konusu olmadığını söyledi.

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(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ak parti tbmm DEM Parti
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