TBMM’de görüşüldü! Köpek ‘uyutma’ kuralına uymayan belediye başkanlarına hapis cezası verilecek!

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre, sokak hayvanlarının uyutması üzerine yapılan daha önceki taslağın kapsamı daraltıldı. AK Parti’nin tamamladığı sokak köpekleriyle ilgili kanun teklif, meclis grubunda vekillerin bilgilendirildiği teklif imzaya açıldı. Bu teklife göre, barınaklarda bir ay boyunca sahiplenilmeyen köpeklerin uyutulmasında sorumluluk yerel yönetimlere veriliyor.

VETERİLER HEKİMLER KARAR VERECEK

İmzaya açılan teklifte, kuduz tehlikesi olan, hastalıklı, saldırgan, sokaklarda sürüler halinde dolaşan köpekler toplatılarak barınaklara götürülecek. Uyutulup uyutulmayacağına ise, belediyenin belirlediği veteriner hekimlerden oluşturulan bir kurul karar verecek.

1 İLA 3 YIL CEZA VE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLME YETERLİLİĞİNİ KAYBETME RİSKİ

Uyutulması gerekmeyen, herhangi bir hastalık, kuduz, saldırganlık belirtisi göstermeyen köpekler, sokaklardan toplandıktan sonra kısırlaştırılacak ve aşılanacak. Ancak hiçbir şekilde yeniden sokağa salınmayacak ve bakımlarına barınaklarda yapılmaya devam edecek. Bu konuda yerel yönetimlere 2 yıllık süre tanınacak. Bu süre içinde barınaklarını yapıp, sorumluluk bölgelerindeki başıboş köpekleri toplayacaklar. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen yerel yöneticilere bir yıldan üç yıla hapis cezasına çarptırılacak. Bu suçun tekrarı durumunda ceza artacak ve belediye başkanları seçilme yeterliliğini kaybetmiş sayılacak.

TOPLAYIP BAŞKA BÖLGEYE BIRAKAN YÖNETİMİ PARA CEZASI BEKLİYOR

Sokak hayvanlarını kendi bölgelerinden toplayıp başka bölgeye bırakan belediyelere ise para ceza verilecek. Belediyeler, barınak ve diğer bakım masrafları için bütçelerinden binde 5 oranında pay ayırmak zorunda olacak. Bu pay başka harcamalar için kullanılmayacak, yapılan denetimlerde sokak köpekleri için ayrılan payı başka amaçlar için kullanan belediye başkanlarına da ceza verilecek.

EVCİL HAYVANINI SOKAĞA BIRAKA 60 TL PARA CEZASI VERİLECEK

Evcil hayvanını sokağa atana veya yasaklı ırkların üretimini yapanlara da para cezası geliyor. Hayvan başına 60 bin lira ceza verilecek, bir daha hayvan sahiplenmesi de izin verilmeyecek.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklif ile ilgili şunları söyledi:

Şu anda, sokaktan alınan bir hayvan, kısırlaştırılıp, aşılanıp sokağa bırakılıyordu. Yeni teklifte şimdi bu uygulamaya son veriliyor. Barınaklarda bakılacaklar. Rehabilite edilemeyen, saldırgan, hastalıklı, kuduz riski olan, sahiplenme imkânı olmayan hayvanlara uyutma uygulanacak. Belediyeler, barınaklar ve başıboş hayvanların rehabilitasyonu için bütçelerinden pay ayırmak zorunda olacak. Yapmayanlara da denetim yapılacak, ceza verilecek. İhmal edenlere hapis cezası verilecek. Bu konuda kim sorumluysa, ceza verilecek



