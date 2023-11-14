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TBMM'de HEDEP-MHP gerilimi! Gergerlioğlu, Bahçeli'nin sözlerine tepki gösterince ortalık karıştı: Ağzını topla!

14.11.2023 21:11 | Son Güncelleme:
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TBMM Genel Kurulu'na HEDEP ile MHP'li vekiller arasında yaşanan tartışma damga vurdu. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Anaya Mahkemesi'ne yönelik sözlerini eleştiren Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Sözlerini kendisine iade ediyorum" dedi. Bunun üzerine MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Gergerlioğlu'na tepki gösterirken, "Ağzını topla" dedi. Bunun üzerine Genel Kurul'da tansiyon yükseldi.

TBMM'de HEDEP-MHP gerilimi! Gergerlioğlu, Bahçeli'nin sözlerine tepki gösterince ortalık karıştı: Ağzını topla!

TBMM Genel Kurulu'nda HEDEP ile MHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. Genel Kurul'da söz alan HEDEP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki sözlerine tepki gösterdi.

GERGERLİOĞLU: "HALKIN VEKİLİNE HAKARET, HALKA HAKARETTİR"

"Sözlerini kendisine iade ettiğini" belirten Gergerlioğlu, "Siyasette seviye kaybına dair hepimiz duyarlı olalım. Halkın vekiline hakaret, halka hakarettir" dedi.

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MHP'Lİ AKÇAY: "AĞZINI TOPLA"

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Gergerlioğlu’nun sözlerini iade ettiğini söyleyerek, “Sen ağzını topla. Genel Kurula hitap etmiyor, haddini bilmiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Genel Kurulunda mehabetine, adabına uygun olmayan konuşmalar yapıyor. Hem Genel Kurulu hem kendi grubunu da provoke ediyor” ifadelerini kullandı.

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Gergerlioğlu Akçay’a tepki gösterdi. Tartışmanın uzaması üzerine TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder oturuma ara verdi.

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(İHA)

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