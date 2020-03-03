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TBMM'de İdlib için 'kapalı oturum'

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 15:16 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu, İdlib'deki son gelişmeler nedeniyle toplandı. Kapalı oturum gerçekleştirilecek Meclis'te Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Meclis'e sunum yapacak, grubu bulunan partilerin temsilcileri de söz alacak. Görüşmeler 10 yıl boyunca sır olarak saklanacak.

TBMM'de İdlib için 'kapalı oturum'

TBMM, İdlib gündemiyle 'kapalı oturum' şeklinde saat 15.00'da toplandı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, milletvekillerine sahadaki son durum ve yaşanan hain saldırıyla ilgili bilgi verecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu da davet etti.

BAKANLAR KATILAMAYACAK

Diğer bakanlar ise milletvekili olmadıkları için Genel Kurul'a katılamayacak.

10 YIL SÜREYLE GİZLİ TUTULACAK

Görüşmelerde konuşulanlar, 10 yıl süreyle gizli tutulacak ve açıklanmayacak.

Kapalı oturumda siyasi parti grupları adına konuşmalar da yapılacak. AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'den birer milletvekili, İdlib konusunda partilerinin görüşlerini ortaya koyacak.

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Anahtar Kelimeler:
TBMM kapalı oturum İdlib

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