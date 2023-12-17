TBMM'de tansiyon artıran 'gülme' polemiği! Kadın cinayetleri konuşulurken AK Partililer salonu terk etti! 'Zaten durmalarının da bir anlamı yok"

TBMM Genel Kurulu'nda CHP-AK Parti gerginliği yaşandı. CHP Grubu adına Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi üzerine söz aldı. Özcan, kürsüde Türkiye'de kadına yönelik şiddet ve cinayet olaylarına ilişkin konuşurken, AK Parti sıralarına dönerek, 'Gülmeyin niye gülüyorsunuz?' diye tepki gösterdi. Genel Kurul'da bir anda AK Parti ve CHP'li milletvekilleri ayağa kalkarak karşılıklı tartışmaya başladı.

ZENGİN, MECLİS BAŞKANVEKİLİYLE TARTIŞTI

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'ya, "Söz istiyoruz, kimse gülmedi, kürsüde konuşan grubumuza dönerek böyle bir ithamda bulunamaz" dedi. Meclis Başkanvekili Biçer de, hatip konuşmasını tamamladıktan sonra söz vereceğini söyledi. Bunun üzerine AK Partili milletvekilleri toplu halde Genel Kurul salonunu terk ederek, CHP'li Özcan ve Meclis Başkanvekilini protesto etti. Bunun üzerine CHP'liler ayağa kalkarak, "AK Partili milletvekilleri kendi bütçelerini protesto ediyor" diyerek tepki gösterdiler.

"ZATEN DURMALARININ BİR ANLAMI YOK"

Tartışmanın ardından CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez AK Partililere ait boş sıraları çekerek, "Zaten durmalarının da bir anlamı yok. Ne bizi dinliyorlar, ne de dediğimizi anlayıp çözüp üretiyorlar." ifadelerini kullandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, CHP Muğla Milletvekilimiz Gizem Özcan kürsüdeki konuşmasında kadın cinayetleri sonucu ölen kadınların sayısını verdiği esnada gülen AKP Milletvekiline gülme dediği için, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin’in çağrısıyla AKP'li milletvekilleri… pic.twitter.com/bbhvT7dRMw — Av. Sibel Suiçmez (@SibelSuicmez) December 17, 2023







