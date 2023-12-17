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TBMM'de tansiyon artıran 'gülme' polemiği! Kadın cinayetleri konuşulurken AK Partililer salonu terk etti! 'Zaten durmalarının da bir anlamı yok"

17.12.2023 19:29 | Son Güncelleme:
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TBMM yine hareketli günlerinden birini yaşadı. CHP'li Gizem Özcan kadın cinayetleriyle ilgili konuşurken AK Parti sıralarını 'gülmeyin' diyerek uyardı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin gülmediklerini savunarak Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'ya tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine AK Partili vekiller Zengin'in çağrısıyla Genel Kurul'u terk etti.

TBMM'de tansiyon artıran 'gülme' polemiği! Kadın cinayetleri konuşulurken AK Partililer salonu terk etti! 'Zaten durmalarının da bir anlamı yok"

TBMM Genel Kurulu'nda CHP-AK Parti gerginliği yaşandı. CHP Grubu adına Muğla Milletvekili Gizem Özcan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi üzerine söz aldı. Özcan, kürsüde Türkiye'de kadına yönelik şiddet ve cinayet olaylarına ilişkin konuşurken, AK Parti sıralarına dönerek, 'Gülmeyin niye gülüyorsunuz?' diye tepki gösterdi. Genel Kurul'da bir anda AK Parti ve CHP'li milletvekilleri ayağa kalkarak karşılıklı tartışmaya başladı.

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ZENGİN, MECLİS BAŞKANVEKİLİYLE TARTIŞTI

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'ya, "Söz istiyoruz, kimse gülmedi, kürsüde konuşan grubumuza dönerek böyle bir ithamda bulunamaz" dedi. Meclis Başkanvekili Biçer de, hatip konuşmasını tamamladıktan sonra söz vereceğini söyledi. Bunun üzerine AK Partili milletvekilleri toplu halde Genel Kurul salonunu terk ederek, CHP'li Özcan ve Meclis Başkanvekilini protesto etti. Bunun üzerine CHP'liler ayağa kalkarak, "AK Partili milletvekilleri kendi bütçelerini protesto ediyor" diyerek tepki gösterdiler.

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"ZATEN DURMALARININ BİR ANLAMI YOK"

Tartışmanın ardından CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez AK Partililere ait boş sıraları çekerek, "Zaten durmalarının da bir anlamı yok. Ne bizi dinliyorlar, ne de dediğimizi anlayıp çözüp üretiyorlar." ifadelerini kullandı.


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