TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Yargıya kimsenin talimat verdiği yoktur. Ama yargının da kendisini de adeta yürütmenin yerine koyup yürütme adına karar vermesini doğru bulmuyoruz." dedi.
Meclis Başkanvekili Celal Adan, TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekillerine yerinden söz verdi.
İlk sözü alan MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, dün açıklanan "2023 Eğitim Vizyonu"nu takdirle karşıladığını ancak hedeflerin daha iddialı olması gerektiğini belirtti.
Usta, okul öncesi eğitim ile ekonomik kalkınma arasında ciddi bir ilişki olduğuna işaret ederek, "Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşme süresi 6 yıldan 4 yıla indirildi. Belirgin olmayan karmakarışık olan sözleşmeli öğretmen statüsünün tamamen kaldırılması gerekiyor. Sayın Bakan 117 bin öğretmen açığının olduğunu belirtiyor. Ama atamalarla ilgili bir değerlendirme göremedik. Eğitim istihdam planlanmasında uzun dönemli çalışmalar yapmalıyız." diye konuştu.
HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen ise eğitim sistemini eleştirerek, son 15 yılda defalarca model denemesi ve tartışması yapıldığına işaret etti.
Bilgen, "Milli Eğitim Bakanlığı politikalarının genel amaçlarına ilişkin sorunlar yaşadığımız sonuçları itibarı ortada. Ama ne olursa olsun yanlış bir modeli bile uzun soluklu uygulamak ve denemek zorundayız. Ama üç beş yılda bir, her bakan değiştiğinde hatta aynı bakan döneminde bile sistem değişikliklerinin yaşandığını gördük. Uygulanan modelin sonuçlarına bile güç ve zaman yetmiyor." ifadesini kullandı.
- "Yargı mensuplarına talimat veriliyor"
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Türkiye Varlık Fonu raporunun TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kapalı oturumda görüşülmek istendiğini vurgulayarak, "Bunun nedeni nedir? Öğrenmek istiyoruz. Ne kaçırılmak isteniyor? Mecliste, komisyonda kapalı oturumda görüşülecek konular var ama Türkiye Varlık Fonu raporunun kapalı oturumda görüşülmesi bir ayıbın örtülmesidir. 'Niyet budur' diye düşünüyorum." dedi.
Altay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'de yargı mensuplarına hitap etmesinide eleştirerek, bu toplantılarla yargı mensuplarına talimat verildiğini öne sürdü.
Altay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Beştepe'de yargıya sesleniş programları yapılıyor. Her vesile ile Beştepe'de yargı mensupları toplatılıyor, cüppeler ilikleniyor, yargıya fırça, şikayet talimatlar veriliyor. Yasama organının bir üyesi olarak, kuvvetler ayrılığı ilkesine inanan bir insan olarak, bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bunu her vesile ile gündemde tutacağız. Recep Tayyip Erdoğan'ın, yargıdan elini çekmesini talep ediyorum. Hiç kimse yargıya talimat, ayar veremez. Bu Anayasal suçtur."
İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu ise gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayının devletin itibarına zarar verdiğini kaydetti.
Siyasetin bu mevzuda kullandığı dil ile Suud yönetimine gösterdiği nezaketi çok doğru bulmadığını vurgulayan Ağıalioğlu, "Suud ailesi üzerinden Türk devlet iradesine yönelmiş bir İngiliz hançerinin saplandığı süreç yaşanıyor." dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş da eleştirilere cevap vererek, yargıya herhangi bir talimatın verilmediğine işaret etti. Yargı kararlarının her dönem tartışıldığına vurgu yapan Muş, "Yargı ile tartışmalar daha öncede yapıldı. Bugün de benzer tartışmalar yaşanıyor. Yargıya kimsenin talimat verdiği yoktur. Ama yargının da kendisini de adeta yürütmenin yerine koyup yürütme adına karar vermesini doğru bulmuyoruz. Yargı elbette kararını verecektir, işini yapacaktır. Ama bir taraftan da hükümet vardır. Hükümetin yapacağı işi yargı yapmayacaktır. Tartışma bundan ibarettir. Bunu farklı yönlere taşımak doğru değildir." ifadesini kullandı.
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin olayın ortaya çıkması için Hükümetin her türlü çalışmayı yaptığını ifade eden Muş, "Gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin bu olay bütün çıplaklığıyla ortaya çıkana kadar hükümetimiz konunun üzerine tüm yönleriyle gitmektedir. Bu olay aydınlatılacaktır, meselesinin uluslararası boyuta taşınmış ve bu boyutta bir çalışmanın yürütüldüğünü görmemiz gerekiyor. Türkiye bunu sonuna kadar gidecektir. Milletimiz müsterih olsun." değerlendirmesinde bulundu.
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