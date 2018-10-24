TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Yargıya kimsenin talimat verdiği yoktur. Ama yargının da kendisini de adeta yürütmenin yerine koyup yürütme adına karar vermesini doğru bulmuyoruz." dedi. Meclis Başkanvekili Celal Adan, TBMM Genel Kurulunda, grup başkanvekillerine yerinden söz verdi. İlk sözü alan MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, dün açıklanan "2023 Eğitim Vizyonu"nu takdirle karşıladığını ancak hedeflerin daha iddialı olması gerektiğini belirtti. Usta, okul öncesi eğitim ile ekonomik kalkınma arasında ciddi bir ilişki olduğuna işaret ederek, "Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşme süresi 6 yıldan 4 yıla indirildi. Belirgin olmayan karmakarışık olan sözleşmeli öğretmen statüsünün tamamen kaldırılması gerekiyor. Sayın Bakan 117 bin öğretmen açığının olduğunu belirtiyor. Ama atamalarla ilgili bir değerlendirme göremedik. Eğitim istihdam planlanmasında uzun dönemli çalışmalar yapmalıyız." diye konuştu. HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen ise eğitim sistemini eleştirerek, son 15 yılda defalarca model denemesi ve tartışması yapıldığına işaret etti.

Bilgen, "Milli Eğitim Bakanlığı politikalarının genel amaçlarına ilişkin sorunlar yaşadığımız sonuçları itibarı ortada. Ama ne olursa olsun yanlış bir modeli bile uzun soluklu uygulamak ve denemek zorundayız. Ama üç beş yılda bir, her bakan değiştiğinde hatta aynı bakan döneminde bile sistem değişikliklerinin yaşandığını gördük. Uygulanan modelin sonuçlarına bile güç ve zaman yetmiyor." ifadesini kullandı. - "Yargı mensuplarına talimat veriliyor" CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Türkiye Varlık Fonu raporunun TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda kapalı oturumda görüşülmek istendiğini vurgulayarak, "Bunun nedeni nedir? Öğrenmek istiyoruz. Ne kaçırılmak isteniyor? Mecliste, komisyonda kapalı oturumda görüşülecek konular var ama Türkiye Varlık Fonu raporunun kapalı oturumda görüşülmesi bir ayıbın örtülmesidir. 'Niyet budur' diye düşünüyorum." dedi. Altay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'de yargı mensuplarına hitap etmesinide eleştirerek, bu toplantılarla yargı mensuplarına talimat verildiğini öne sürdü.