AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Son günlerde sosyal medyada, sözüm ona aydın olduğu ifade edilen bir zavallının hezeyanları çok sıklıkla dönmektedir. Cumhuriyet, bu tip dinazor kadrolarla ancak tarih öncesi karanlığa gidebilir. Nefret ve kin tutan bu dinazorların yarınımız Türkiye'sine katacakları hiçbir şey kalmamıştır." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı konuşmaların ardından, siyasi parti grup başkanvekilleri söz aldı.

Bülent Turan, Türk milletinin, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra gecikmeksizin ilan ettiği cumhuriyet ile egemenliğin kayıtsız şartsız kendine ait olduğunu dünyaya deklare ettiğini söyledi.

Cumhuriyetin birikim ve tecrübesinin her daim yollarını açık tutacak olmasının, kendileri ve kendilerinden sonraki neslin en büyük talihi olduğunu vurgulayan Turan, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri rahmet ile minnetle andı.

Bülent Turan, şunları belirtti:

"Son günlerde sosyal medyada sözüm ona aydın olduğu ifade edilen bir zavallının hezeyanları çok sıklıkla dönmektedir. Cumhuriyet, aşağılık kompleksi olanların omuzlarında yükselmez. Cumhuriyet, bu tip dinazor kadrolarla ancak tarih öncesi karanlığa gidebilir. Nefret ve kin tutan bu dinazorların yarınımız Türkiye'sine katacakları hiçbir şey kalmamıştır. Bu kimseler cumhuriyeti bir imtiyaz, halkı komutlarına göre şekillendirebilecekleri bir yazılım sanmış gafiller ve cahillerdir. Cumhurun ortak irfanı, bunların da ıslahına vesile olacaktır."