AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Son günlerde sosyal medyada, sözüm ona aydın olduğu ifade edilen bir zavallının hezeyanları çok sıklıkla dönmektedir. Cumhuriyet, bu tip dinazor kadrolarla ancak tarih öncesi karanlığa gidebilir. Nefret ve kin tutan bu dinazorların yarınımız Türkiye'sine katacakları hiçbir şey kalmamıştır." dedi.
TBMM Genel Kurulu'nda gündem dışı konuşmaların ardından, siyasi parti grup başkanvekilleri söz aldı.
Bülent Turan, Türk milletinin, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra gecikmeksizin ilan ettiği cumhuriyet ile egemenliğin kayıtsız şartsız kendine ait olduğunu dünyaya deklare ettiğini söyledi.
Cumhuriyetin birikim ve tecrübesinin her daim yollarını açık tutacak olmasının, kendileri ve kendilerinden sonraki neslin en büyük talihi olduğunu vurgulayan Turan, cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitleri ve gazileri rahmet ile minnetle andı.
Bülent Turan, şunları belirtti:
"Son günlerde sosyal medyada sözüm ona aydın olduğu ifade edilen bir zavallının hezeyanları çok sıklıkla dönmektedir. Cumhuriyet, aşağılık kompleksi olanların omuzlarında yükselmez. Cumhuriyet, bu tip dinazor kadrolarla ancak tarih öncesi karanlığa gidebilir. Nefret ve kin tutan bu dinazorların yarınımız Türkiye'sine katacakları hiçbir şey kalmamıştır. Bu kimseler cumhuriyeti bir imtiyaz, halkı komutlarına göre şekillendirebilecekleri bir yazılım sanmış gafiller ve cahillerdir. Cumhurun ortak irfanı, bunların da ıslahına vesile olacaktır."
- "Resepsiyonun İstanbul'da yapılmasına karşıyız"
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, cumhuriyetin ilkelerine, devrimlerine ve değerlerine sıkı sıkıya bağlı olduklarını söyledi.
"Ankara'yı bırakıp bir geleneği yıkmaya çalışarak, Cumhuriyet Resepsiyonu'nu İstanbul'da kutlama kararı alanların maksadını milletimiz gayet iyi anlamıştır" diyen Özel, bu resepsiyonun İstanbul'da yapılmasına karşı olduklarını vurguladı.
Özel, İstanbul'da şov amaçlı bir açılış gerçekleştirildiğini savunarak, şunları ifade etti:
"Biz iktidarın birileri için şahsileştirilmesine, yatırımların bir partiye mal edilmesine, devletin görevlilerinin devletin işleri yerine bir partinin çıkarları doğrultusunda faaliyete zorlanmalarına itiraz ediyoruz. Oranın adını 'İstanbul' koyarak Atatürk koymamayı, Atatürk Havalimanı'nın günü geldiğinde sivil uçuşlara kapatıldığı zaman, dünyada Atatürk adı yerine başka bir ismin telaffuz edilmesine yönelik gayretinizi görüyoruz. Ama yolsuzluklar, yandaş kayırmaları ve işçi kanı üzerine kurulmuş, doğa katliamı yapan o havalimanının adının Atatürk olmaması son derece hayırlı olmuştur."
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan da Cumhuriyet'in 95. Kuruluş Yıl Dönümü'nün dün kutlandığına işaret ederek, "Yıkılmış bir devletin küllerinden yeni bir Türk Devleti kurup, cumhuriyeti bize miras bırakan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 95 yıllık resepsiyon geleneğimizi milli mücadelenin başkenti Ankara'dan yandaş müteahhitlerin şantiyesine taşımanızı da esefle kınıyorum." diye konuştu.
MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da dün bütün vatan sathında, büyük bir coşku ve heyacanla Cumhuriyet'in 95. Yıl Dönümü'nü kutladıklarını anımsattı.
Türk milletinin 1. Dünya Savaşı sonrasında emperyalist işgal girişimine karşı verdiği istiklal mücadelesinden başarıyla çıktığını, bu başarının da 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla taçlandığını belirten Akçay, "Cumhuriyet tebadan vatandaşlığa geçiştir, bağımsızlıktır, şehit emanetidir." dedi.
Erkan Akçay, dün İstanbul'da, dünyanın en büyük havalimanlarından birisinin açılışına da tanıklık ettiklerini ifade etti.
Türkiye'nin ihtiyacı olan yatırım gerçekleştirildiğine dikkati çeken Akçay, havalimanının Türkiye'yi havayolu taşımacılığında dünyanın zirvesine çıkaracağını kaydetti.
HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan da 29 Ekim tarihinin, Cumhuriyet'in 95. Yıl Dönümü olduğunu ifade ederek, "95. yıl dönümünde Türkiye'nin ihtiyacı olan demokrasidir, adalettir, demokratik bir anayasadır." diye konuştu.
İstanbul Havalimanı'nın dün açılmasını eleştiren Kurtulan, "Orası işçi mezarlığına dönüştü, rant merkezi oldu. Resmi rakamlara göre 30, ancak şantiyede çalışan işçilerin beyanına göre yüzlerce işçi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.
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