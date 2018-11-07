TBMM Genel Kurulu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Terör örgütlerinin bütününe ilişkin içeride ve dışarıda da kararlılıkla ve bitirici mücadele sonuna kadar devam edecek." dedi. Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı. Batman Milletvekili Feleknas Uca, "25 Kasım Kadına Yönelik

Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü"ne ilişkin gündem dışı konuşmasında, "AK Parti'nin cinsiyetçi ve kadın düşmanı politikalar benimsediğini ve buna uygun adımlar attığını" iddia etti. Uca, yerel seçimlerde kadınların yeni başarılar elde ederek kayyumları koltuklarından kaldıracaklarını öne sürdü. Gündem dışı konuşmasına Uca'nın sözlerine cevap vererek başlayan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, partisinin iktidara geldiği günden bu yana gerek yasama faaliyetleri gerekse projelerle kadına yönelik şiddetle mücadeledeki samimiyetini ortaya koyduğunu belirtti. Keşir, "BM İnsan Hakları İzleme Örgütü 2017 Yılı Raporunda 72'si kız olmak üzere 224 çocuğun PKK tarafından şiddet gördüğü uluslararası belgelere girmiştir. Bu rakamların olmadığı kadına yönelik şiddetle mücadele söylemleri eksiktir." diye konuştu.

Keşir, 12 Kasım ve 17 Ağustos depremlerinde bütün ülkenin acıda bir araya gediğini ve dayanışma örneği sergilediğini ifade ederek, Düzce depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Meclis Başkanvekili Levent Gök de Düzce depreminde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileğinde bulundu. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise Malatya'nın sorunlarına ilişkin gündem dışı konuşmasında, "İnönü Stadı'nın yıkımının törenle yapıldığını, buradaki hedefin de stat değil, İsmet İnönü'nün ismini yıkmak" olduğunu iddia etti. - "Taşeron işçilerin özlük hakları belirsiz" İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, İmar Barışı'nın kontrolsüz hale gelerek, deprem riskinin çok fazla olduğu bir ülkede inşaat denetimlerinin gözden kaçırılmasına sebep olacak bir suistimale neden olmaması gerektiğini söyledi. İstanbul'da büyük bir deprem beklendiğini ifade eden Ağıralioğlu, "İmar barışından istifade eden insanların, bu kapsama alınan binaların kontrolünün yapılabilmesi için imar barışının uygulama alanlarında ne tür suistimallerin olduğunu belirlemek için bir araştırma önergesi vereceğiz. Büyük acıyı yaşamadan bu sefer önleyici tedbirleri ortaya koyalım istiyoruz." dedi.

Taşeron işçilerin kadroya alındıktan sonra belirsizlikle karşı karşıya bırakıldıklarını ileri süren Ağıralioğlu, "Kadroya geçirilen taşeron işçilerine iyilik olsun diye yapılan iş, zulüm haline geldi. Hükümetin böyle bir iradeyle, müjde verir gibi söylediği iş, şu anda boyunlarında sallanan kılıç haline geldi. Bu konuda düzenleme talebi var." ifadelerini kullandı. - ABD'nin 3 terörist hakkındaki ödül açıklaması MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, ABD Dışişleri Bakanlığının terör örgütü PKK'nın üç elebaşına ödül verileceğini açıkladığını anımsatarak, bu gelişmenin ilk bakışta olumlu gelmekle birlikte ABD'nin Suriye ve Irak planlarında hangi hamleye karşılık geleceğinin görülmesi gerektiğini kaydetti. Akçay, "Bu kararı biz rüşvet-i kelam olarak görüyoruz. Bundan sonra PKK'dan YPG'ye terörist geçişini net görmeliyiz. Çatı terör örgütünün, PKK'dan YPG'ye doğru kayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır." dedi. Akçay, "ABD'nin bu hamlesi Türkiye'nin Fırat'ın doğusundaki doğru ve haklı duruşunu esnetmesine sebep olmamalıdır. Bu duruşun, Türkiye'nin beka meselesi olduğu da unutulmamalıdır." şeklinde konuştu.

Akçay, tüm SMA hastalarına ilaç temin edilmesi ve ilaç uygulama merkezlerinin sayılarının artırılması gerektiğini de söyledi. HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kademeli olarak kaldırılacağını açıkladığı özel eğitim kurumlarındaki teşviklere ve Fatih Projesine ne kadar kaynak ayrıldığının detaylarıyla açıklanması gerektiğini söyledi. Hayatını kaybeden askerlerle ilgili ailelerin bilgi taleplerinin dikkate alınmadığını ileri süren Bilgen, bu konuda parlamentonun üzerine düşeni yapmasını istedi. Yemen'de yaşananlara da değinen Bilgen, "Yemen'de açlıktan ölen sadece çocuklar değil, aslında Ortadoğu'nun vicdanı, bütün insanlık, buna karşı tepki vermeyen, sesini yükseltmeyen ve bu tablonun failleri ile ilgili yüksek sesle gündem oluşturmaya çalışmayan siyaset galiba tümden ölüyor." dedi. - "Ya milletten ya saraydan yana" CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da iktidar milletvekillerinin komisyon toplantılarında muhalefet milletvekillerini dinlemediğini savunarak, "Söz konusu milletin hakkıysa neden saray kendi dediklerini, genel başkanı olduğu iktidar partisinin grup başkanvekilleriyle komisyon başkanlarına dayatarak millet iradesine müdahalede bulunuyor? Eğer millete sesimizi duyurmamızı engellemeye çalışıyorlarsa, millete rağmen sarayın dediklerini TBMM'den çıkartmaya çalışıyorlarsa bunu başaramayacaklar." ifadelerini kullandı.

Özkoç, Mecliste muhalefetin iktidardan daha fazla milletvekiline sahip olduğunu, muhalefetin TBMM'de iktidar partisinin dayatmalarına rağmen milletin menfaatine aykırı olan yasaları çıkartmama konusunda başarılı olabileceğini belirterek, milletvekillerinin millet için el kaldırmaları gerektiğini vurguladı. Özkoç, şöyle devam etti: "AKP'li grup başkanvekillerinin, komisyon başkanına baskı yapmasını, yönlendirmesini, komisyon üyelerinin konuşmalarının engellenmesini, komisyona gelen milletvekillerinin seslerinin kısılmasını şiddetle protesto ediyorum. Millet iradesini göstermiş, birinci sıradaki partiye TBMM'de yeterli çoğunluğu vermemiştir. Yeterli çoğunluğu muhalefete vermiştir. O zaman muhalefet kararını vermelidir; ya milletten yana ya saraydan yana." - "Özgür irademizle devam edeceğiz" AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP'li Ağbaba'nın Malatya'daki stat yıkımına ilişkin sözlerinin gerçeği yansıtmadığını, söz konusu stadın da benzer durumdaki fonksiyonunu yitirmiş yapılar gibi daha iyi hizmet sunumu için yıkıldığını, yerlerine şehir parkları ve millet bahçelerinin yapılacağını söyledi.