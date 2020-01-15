TBMM Genel Kurulu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, "Mustafa Varank, Murat Kurum, ne manası var bu adamların bu parlamentoda?" sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "O iki bakanımızı 27 milyon kişinin iradesi atamıştır. Seçimlerde yüzde 53'e yakın oy almış bir genel başkan cumhurbaşkanı olmuş, o cumhurbaşkanı da kendi hükümetini oluşturmuştur." karşılığını verdi.

TBMM Genel Kurulunda uluslararası anlaşmaların görüşmeleri devam ediyor.

CHP Grup Başkanvekili Özel, Türkiye Belediyeler Birliğince bugün düzenlenen etkinlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un CHP'li belediyelere yönelik ağır ifadeler kullandıklarını savundu.

"Halkın yüksek oy oranlarıyla seçtiği belediye başkanları yerine hukuk oyunlarıyla yerlerine atanan kayyumların o toplantıda olmasının büyük bir demokrasi ayıbı olduğunu" söyleyen Özel, "Mustafa Varank, Murat Kurum, ne manası var bu adamların bu parlamentoda? Bunlar birer atanmış. Mustafa Varank'ı kaç kişi seçmiş? Bir. Varank'ın seçimindeki meşruiyet bir kişinin tercihidir; Recep Tayyip Erdoğan. Ama o Mustafa Varank, 4 milyon 700 bin oy almış Ekrem İmamoğlu'na, 11 milyon 730 bin oy almış CHP'ye söz söyleyecek haddi nereden buluyor? Rejime kasteden anayasa değişikliğinden alıyor." diye konuştu.