TBMM Genel Kurulu'nda 'FETÖ'nün siyasi ayağı' kavgası

TBMM Genel Kurulu'nda, İmar Kanunu'nda değişiklik öngören Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik çıktı. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan ve CHP Milletvekili Mahmut Tanal arasında kürsüde başlayan "FETÖ’nün siyasi ayağı" tartışması iki partinin vekilleri arasında arbedeye yol açtı.

"AÇIM DİYEN VATANDAŞI APAR TOPAR SALONDAN ÇIKARDINIZ"

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, dün AK Parti Grup Toplantısı'nda işsiz olduğunu belirten bir vatandaşın "apar topar" salondan çıkarıldığını dile getirerek, "Açım diyen insanlarla ilgili kriminolojik tarifler yapıyorsunuz." dedi. Aydoğan, bu tutumun insani olmadığını ifade etti.

Sataşmadan söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 11 Şubat 2014'te gerçekleştirilen CHP TBMM Grup Toplantısı'nda, bir CHP'linin parti politikalarını ve parti kültürünü benimsemediğini söylediğini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da "Atın bunu dışarı." dediğini belirtti.

"O ADAM ŞİMDİ NEREDE?"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Özkan'a, "Sizin grup toplantınızda adam soruyor, 'Açım aç.' diyor. Siz paldır küldür alıyorsunuz. Arkadaşım sordu. Cevap vereceksen şunu söyle; o adam şimdi nerede?" diye sordu.