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TBMM Genel Kurulu'nda İsrail-Filistin özel oturumu!

12.10.2023 14:27 | Son Güncelleme:
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TBMM Genel Kurulu, İsrail-Filistin çatışmalarına ilişkin genel görüşmeler için Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

TBMM Genel Kurulu'nda İsrail-Filistin özel oturumu!

TBMM Genel Kurulu'ndaki İsrail-Filistin özel oturumunun açılış konuşması yapan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş dikkat çeken ifadeler kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şöyle konuştu;

"Dünya barışının kapısı Orta Doğu barışıdır. Orta Doğu barışının kapısı ise Filistin halkının barış ve esenlikle Orta Doğu’da yaşayabilmesidir. Bu gerçeği en iyi bilen milletin çocukları olarak şu anda yaşananları bir sebep olarak değil, on yıllarca süren yanlış uygulamaların bir sonucu olarak görüyor ve bu nedenler ortadan kalkamadan Orta Doğu’da barışın tam manasıyla kurulmasının mümkün olmadığına inanıyoruz. Üç tane temel meselesi TBMM’yi gündemine taşımayı vazife olarak telakki ediyorum. Orta Doğu barışının Filistin ve İsrail arasındaki gerilimin ortadan kaldırılması için hiç şüphesiz 3 tane temel konuda adım atılmak mecburiyeti vardır.

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Bunlardan tanesi 1967 sınırlarında bütünleşik tam manasıyla bağımsız, egemen ve başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti mutlaka kurulmalı ve bütün dünya tarafından tanınmalıdır. Türkiye olarak başından beri ifade ettiğimiz iki devletli çözümden başka hiçbir çözüm olmadığını son olaylar ortaya koymuştur. İkinci temel mesele ise 10 yıllar boyunca yerleştirilen son birkaç yıldır sayıları artan yasa dışı yerleşimciler meselesidir. İnsanlar kentlerinden tehcir edilerek onların yerine orayla ilgisini olamayan halklar getirilmiş ve yerleşimciler uluslararası hukuka aykırı bir şekilde yerleştirilmeye devam edilmiştir. Hukuk dışı bu yerleşimciler meselesinin sona erdirilmesi barışın önünü açacak en önemli gelişmelerden biridir. Üçüncü temel mesele ise, başta Mescid’i Aksa olmak üzere Müslümanların, Hıristiyanların ve Yahudilerin tüm din mensuplarının kutsal mekanlarının masumiyetinin kurulması bu anlamda dinlerin kutsallarına karşı saygı gösterilmesidir"


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Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail tbmm

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