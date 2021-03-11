HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TBMM Genel Kurulunda 7 uluslararası anlaşma kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda 7 uluslararası anlaşma kabul edildi

11.03.2021 01:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
TBMM Genel Kurulunda 7 uluslararası anlaşma kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, 7 uluslararası anlaşmanın uygun bulunmasına dair kanun teklifi kabul edildi.

Genel Kurulda kabul edilen kanun teklifleri şöyle:

"Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kültür Enstitüsü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Kör, Görme Engelli veya Başka Bir Nedenle Basılı Materyal Okuma Engelli Kişilerin Yayımlanmış Eserlere Erişiminin Kolaylaştırılmasına Dair Marakeş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Karadağ Arasında Karadağ Vatandaşlarına Konsolosluk Yardımı Sunulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Doğu Karayip Devletleri Örgütü Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karayoluyla Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi.

Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi."

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, kanun tekliflerinin kabul edilmesinin ardından, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti Normalleşme döneminde korkulan oldu: Hepsi artışa geçti
Hadımköy’de kozmetik fabrikasında yangınHadımköy’de kozmetik fabrikasında yangın
Kaç çeşit otomatik vites vardır?Kaç çeşit otomatik vites vardır?
Anahtar Kelimeler:
Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Karagümrük çetesi ve kaset skandalı...

Karagümrük çetesi ve kaset skandalı...

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

Müge Anlı'da ekran kazası! Fark etmeden devam etti

ABD'nin Texas eyaletinde tüm kısıtlamalar kaldırıldı

ABD'nin Texas eyaletinde tüm kısıtlamalar kaldırıldı

Bakan Koca'dan flaş mutant virüs açıklaması

Bakan Koca'dan flaş mutant virüs açıklaması

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Diğer Haberler

Survivor Çağrı Atakan ne karar verdi? Yarışmadan ayrıldı mı?

Survivor Çağrı yarışmadan ayrılıyor mu?

Hangi illerde mutant virüs var? Mutant virüs sayısı kaç? Bakan Koca açıkladı!

Mutant virüs olan iller hangileri?

Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte il il risk haritası!

Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte il il risk haritası

Hadımköy’de kozmetik fabrikasında yangın

Hadımköy’de kozmetik fabrikasında yangın

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi günü sokağa çıkılıyor mu?

13-14 Mart sokağa çıkma yasağı var mı?

Üsküdar'da polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler ekip aracına çarptı

Üsküdar'da polisin 'dur' ihtarına uymayan şüpheliler ekip aracına çarptı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.