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TBMM heyeti Sırbistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2018 19:33 | Son Güncelleme

TBMM heyeti Sırbistan'da

BELGRAD (AA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır ve beraberindeki heyet, Sırbistan Meclisi'nde temaslarda bulundu.

Bozkır'a temaslarında, AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı ile İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ eşlik etti.

TBMM heyeti, Sırbistan Meclisi Başkan Yardımcısı Veroljub Arsic ve Sırbistan Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Zarko Obradovic ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Sırbistan Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki ülke meclisleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Bozkır, Türkiye, Sırbistan ve Bosna Hersek arasında üçlü meclis toplantısı fikrinin de değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Sırbistan'ın, Türkiye'nin stratejik ortağı olduğunu kaydeden Bozkır, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Sırbistan Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Obradovic ise Kosova meselesinde farklı görüşlere sahip olsalar da Türkiye ile Sırbistan'ın her düzeyde kaliteli bir iş birliği içinde olduğunu vurguladı.

Bozkır ve TBMM heyeti, yarın da Türkiye-Sırbistan Parlamentolararası Dostluk Grubu üyeleri ile görüşecek, ayrıca Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
meclis sırbistan TBMM Volkan Bozkır

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