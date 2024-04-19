HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

19.04.2024 01:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir altın madeninde meydana gelen kazanın tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'na üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM kararı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Karara göre, konuya ilişkin kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'nun Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Atalay Uslu oldu.

Komisyonda, AK Parti Bolu Milletvekili Yüksel Coşkunyürek komisyon başkanvekili, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan komisyon sözcüsü, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ise katip üye olarak belirlendi.

Komisyon üyeleri ise, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, Saadet Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, DEM Parti Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, MHP Gümüşhane Milletvekili Musa Küçük, AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, AK Parti İstanbul Milletvekili Oğuz Üçüncü, İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, DEM Parti Tunceli Milletvekili Ayten Kordu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ve CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'dan oluştu. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
BMGK'den Filistin kararı! ABD 'hayır' dediBMGK'den Filistin kararı! ABD 'hayır' dedi
Soruşturmada yeni gelişme! Mahkemeden Dilan ve Engin Polat için sürpriz kararSoruşturmada yeni gelişme! Mahkemeden Dilan ve Engin Polat için sürpriz karar
Tokat beşik gibi! Peş peşe artçılar meydana geldi, Naci Görür'den uyarı: 'Bu fayın güneybatısındakiler dikkatli olmalı'Tokat beşik gibi! Peş peşe artçılar meydana geldi, Naci Görür'den uyarı: 'Bu fayın güneybatısındakiler dikkatli olmalı'
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
En Çok Okunan Haberler
Dünya futbol tarihinde bir ilk yaşandı! İki kez sarı kart gördü oyundan atılmadı

Dünya futbol tarihinde bir ilk yaşandı! İki kez sarı kart gördü oyundan atılmadı

Tanju Özcan'ın eşi belediyeye karşı protesto eylemine katılıp meclisi bastı! "Bu akşam geç geleceğim eve"

Tanju Özcan'ın eşi belediyeye karşı protesto eylemine katılıp meclisi bastı! "Bu akşam geç geleceğim eve"

Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Bölge beşik gibi, çok sayıda artçı meydana geldi

Tokat'ta 5.6 büyüklüğünde deprem! Bölge beşik gibi, çok sayıda artçı meydana geldi

Tokat beşik gibi! Peş peşe artçılar meydana geldi, Naci Görür'den uyarı: 'Bu fayın güneybatısındakiler dikkatli olmalı'

Tokat beşik gibi! Peş peşe artçılar meydana geldi, Naci Görür'den uyarı: 'Bu fayın güneybatısındakiler dikkatli olmalı'

Tokat'taki 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası o paylaşım gündem oldu! 16 saat önce depremi bildiler

Tokat'taki 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası o paylaşım gündem oldu! 16 saat önce depremi bildiler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

"Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler başladı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

Bir kez alın, bir ömür kullanın! Stanley termoslarda sepette indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.