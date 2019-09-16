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TBMM, KEİPA toplantısına Giresun'da ev sahipliği yapacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 16:10 | Son Güncelleme

KARADENİZ Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Başkanı Cemal Öztürk, 'Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Toplantısı'nın 18- 19 Eylül'de, TBMM'nin ev sahipliğinde Giresun'da düzenleneceğini açıkladı.

ANKARA, (DHA) - KARADENİZ Ekonomik İş Birliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Başkanı Cemal Öztürk, 'Ekonomi, Ticaret, Teknoloji ve Çevre İşleri Komisyonu Toplantısı'nın 18- 19 Eylül'de, TBMM'nin ev sahipliğinde Giresun'da düzenleneceğini açıkladı.
KEİPA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, toplantıya Türkiye'nin yanı sıra Ermenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Sırbistan, Rusya ve Yunanistan delegasyonları olmak üzere 9 ülkenin temsilcisinin katılacağını duyurdu. Öztürk, toplantıda, 'Karadeniz Ekonomik İş Birliği'nin (KEİ) Üye Ülkeleri Arasında Çifte Verginin Kaldırılması Amacıyla Tercihli Ticaret Anlaşmalarının Yapılması'nın müzakere edileceğini kaydetti. Öztürk, açıklamasında şunları kaydetti:
"2018 yılı itibarıyla 1,6 trilyon dolarlık ticaret hacmine sahip KEİ Bölgesi ülkeleri, aralarındaki sınırlamaları kaldırdıklarında bu miktarı daha üst seviyelere çıkarabileceklerdir. Ekonomik entegrasyonların amacı da zaten ülkelerin karşılıklı ticaretlerinin artmasıdır. KEİ'ye üye ülkeler engelleri asgariye indirdiklerinde dünya ekonomi pastasından daha fazla pay alabilirler. Toplantının, Türkiye'nin ve Giresun'un doğal ve kültürel zenginliklerinin tanıtımına katkısı olacağını düşünüyor, misafirlerimize iyi bir ev sahipliği yapacağımıza inanıyorum."

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