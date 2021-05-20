HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı

20.05.2021 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu başkanlığında toplandı. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Aydın, "Enerji endüstrisinde en fazla iklim riskine maruz kalacak bölgeler, başta Marmara Bölesi olmak üzere Ege, Karadeniz ve Akdeniz gibi kıyı bölgeleridir." dedi.

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu toplandı

Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. İhsan Çiçek, Prof. Dr. Mehmet Somuncu, Prof. Dr. İlkay Dellal ile Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Aydın komisyon üyelerine sunum yaptı.

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ENERJİ SEKTÖRÜNE ETKİSİ

Prof. Dr. Aydın küresel iklim değişikliğinin enerji sektörüne etkisine işaret etti.

Enerji sektöründe iklim riski ve uyumu için öncelikle elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımına odaklanılması gerektiğini söyleyen Aydın, "Enerji endüstrisinde en fazla iklim riskine maruz kalacak bölgeler, başta Marmara olmak üzere Ege, Karadeniz ve Akdeniz gibi kıyı bölgeleridir." dedi.

Aydın, iklim riskini değerlendirmek ve sektördeki iklime dayanıklı yatırımlar için proje düzeyinde ve yerel bir planlama yaklaşımı sağlanması gerektiğini kaydetti.

Prof. Dr. Çiçek ise Türkiye'deki kuraklık riskine değinerek yeni bir afet kanunu çıkarılması gerektiğini söyledi.

Atmosferik ve hidrolojik ölçümleri yapacak tek bir kurum oluşturulmasını talep eden Çiçek şu önerilerde bulundu:

"Yerinden yönetimi havza bazlı hale getirip her havza için su yönetiminden sorumlu koordinatör vali atanmalıdır. Kuraklık yönetim planlarında kurumların sorumlulukları mutlak belirlenmeli. Sadece meteorolojik kuraklık değil tarımsal kuraklık da izlenmeli bunun için toprak nemi gözlemleri yapılmalı. Planlara paydaş katkısı muhakkak sağlanmalı ve paydaşlarda kuraklık ile ilgili bilinç yaratılması ve gerekli eylemler hakkında eğitimler yapılmalı. Tarım Sigortaları Kanunu kuraklıktan etkilenen hayvanları kapsıyor ama tarım ürünü kayıplarını da kapsayacak düzenlemeler yapılmalı. Tarım, tatlı su ve sanayideki kayıp kaçak oranları düşürülmeli. İklim değişikliği ile önümüzdeki dönemde kuraklığın sıklık ve şiddetinin artacağı bilinci oluşturulmalı. Orta vadeli kuraklık tahmini yapılmalı ve bunun için model oluşturulmalı."

TÜRKİYE TURİZMİNE ETKİSİ

Prof. Dr. Somuncu ise iklim değişikliğinin Türkiye turizmine etkisini anlattı.

Somuncu, turizm sektörünün, iklim değişikliğine karşı son derece duyarlı ve bundan olumsuz yönde etkilenen ekonomik sektörlerden biri olduğunu dile getirdi.

Mehmet Somuncu, ülke düzeyinde, bölgesel ve yerel ölçeklerde turizm sektörünün iklim değişikliğine karşı etkilenebilirliği ve riskleri belirlemek için çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin yılda ortalama 30 milyar dolar döviz girdisi olduğuna dikkati çeken Somuncu, "Turizm sektöründen kaynaklanan emisyonların azaltılması yönünde planlı bir çaba ve çalışma içinde olmalıyız. İklim değişikliğinin turizm sektörü üzerindeki kısa, orta ve uzun vadeli etkilerine uyum sağlamak gerekmektedir." ifadesini kullandı.

TARIMA ETKİSİ

Prof. Dr. Dellal ise iklim değişikliğinin tarıma etkisine değinerek, gelecekte tarım sektöründe girdi fiyatlarında artışın maliyetlere ve fiyatlara yansıyacağı, bu durumun da gıda erişiminde sorunlara neden olabileceği uyarısında bulundu.

Tarımda dönüşümün bir ihtiyaç haline geldiğini ifade eden Dellal, doğal kaynakların kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı Demet Özdemir sosyal medyayı salladı! O poza beğeni yağdı
Kritik veriler açıklandı! İşte son durumKritik veriler açıklandı! İşte son durum
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

Taksim'in orta yerinde çıplak dolaşan turist şaşkına çevirdi

Taksim'in orta yerinde çıplak dolaşan turist şaşkına çevirdi

“Haberler doğru değil” demişti” Genç sevgilisiyle yakalandı

“Haberler doğru değil” demişti” Genç sevgilisiyle yakalandı

Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

Ceuta kıyısında çekilen fotoğraf karesi dünyayı sarstı!

Meral Akşener'i kızdıran soru: Ayıp be ayıp

Meral Akşener'i kızdıran soru: Ayıp be ayıp

15 bin TL maaş veriliyor ama çırak bile bulunamıyor!

15 bin TL maaş veriliyor ama çırak bile bulunamıyor!

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

Bakan Soylu böyle duyurdu: Alarm halinde bekliyoruz

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

6 ay zincire bağlayıp işkence etti! Kendini böyle savundu

6 ay zincire bağlayıp işkence etti! Kendini böyle savundu

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Binlerce kişinin yaptığı akciğer testi aldatmaca mı?

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Morg önündeki annenin en zor anları: Gitti çocuğum gitti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.