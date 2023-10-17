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TBMM tezkere görüşmesinde gerginlik! Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

17.10.2023 22:17 | Son Güncelleme:
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TBMM'de Suriye tezkeresi görüşmelerinde gerginlik çıktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'de yabancı asker postalı istemiyoruz" iddiasına tepki gösteren AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, hem HDP'li vekillere hem de CHP'ye yanıt verdi. Akar, "Herhangi bir şekilde yabancı unsurların Türkiye'ye gelmesi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

TBMM tezkere görüşmesinde gerginlik! Hulusi Akar'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

TBMM Genel Kurulu'nda Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ele alındı. Görüşmeler sırasında konuşan Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, tezkereye CHP'nin "Türkiye'de yabancı asker istemiyoruz" diyerek karşı çıkmasını eleştirdi.

"BURAYI PAZAR YERİNE ÇEVİRDİNİZ"

TBMM'de yapılan tezkere görüşmeleri sırasında AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ile HDP'li Hakkı Saruhan Oluç arasında gerilim yaşandı. Hulusi Akar, "Türkiye'de yabancı unsurların olmadığını belirten Akar, 'Art niyet yoksa burada bir bilgi eksikliği var. Burayı pazar yerine çevirdiniz." diyerek HDP'li Oluç'a tepki gösterdi.

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"YABANCI UNSURULARIN TÜRKİYE'YE GELMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

2014'ten beri CHP'nin tezkereye 'evet' dediğini hatırlatan AK Partili Akar, "Bilgi problemi var. Herhangi bir şekilde yabancı unsurların Türkiye'ye gelmesi söz konusu değil. Böyle bir şey yok. Bu komisyonun üyesi olmanın bir gereği bu." dedi.

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KILIÇDAROĞLU: YABANCI ASKER POSTALI İSTEMİYORUZ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tezkereye hayır oyu vereceklerini belirterek "Biz kendi ülkemizde kadınıyla, erkeğiyle, vatanseveriyle ve bayrağını sevenle kendi ülkemizin mübarek topraklarında yabancı asker postalı istemiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE'NİN "DEAŞ'LA MÜCADELE ORTAK KOMİSYONU" ÜYESİ OLMASINDAN KAYNAKLANIYOR

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun bahsettiği ifadeler 2014 yılından beri Meclis'te kabul edilen tezkerelerde yer alıyor. 2014'ten beri de Türkiye'de Kılıçdaroğlu'nun iddia ettiği üzere "yabancı asker postalı" bulunmadı. Söz konusu ifadelerin tezkere metninde yer alması Türkiye'nin "DEAŞ'la Mücadele Ortak Komisyonu" üyesi olmasından kaynaklanıyor.

TEZKERE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda Irak ve Suriye'ye asker gönderme tezkeresinin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının, milli güvenlik açısından taşıdığı risk ve tehditlerin artarak devam ettiği vurgulandı.

Türkiye'nin, komşusu Irak'ın toprak bütünlüğünün, milli birliğinin ve istikrarının korunmasına büyük önem atfettiğine dikkatin çekildiği tezkerede, "Diğer taraftan Irak'ta PKK ve DEAŞ unsurlarının varlığını sürdürmesi, etnik temelli ayrılıkçılığa yönelik girişimler, bölgesel barışa, istikrara ve ülkemizin güvenliğine doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Suriye'de, sınırımıza mücavir alanlarda PKK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere mevcudiyetini sürdüren terör örgütleri, ülkemize, ulusal güvenliğimize ve sivillere yönelik eylemlerini sürdürmektedir." ifadesine yer verildi.

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